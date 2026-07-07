Mičel opelješio Klivlend i uzeo mu 273.000.000 dolara

Matematika je jasna i ona kaže da je Mičel imao ugovor do kraja sezone i sumu u džepu od 50.000.000 dolara. Mičel je imao za sledeću sezonu na stolu opciju od 53.800.000 dolara, ali se na kraju odlučio za višegodišnju saradnju, koja mu je donela maksimalni ugovor.

Ovaj sporazum između nekadašnjeg člana Jute i Kavalirsa stupa na snagu od takmičarske 2027/2028, a dinamika isplate je takva da u prvoj godini inkasira 60.900.000 dolara, zatim 65.800.000. Treće godine bi suma porasla na 70.600.000, a u poslednjoj godini ugovora na neverovatnih 75.500.000 dolara.

Ostanak Mičela je svakako ogroman posao za Kavse, ali je jasno da im je potreban još neko ko bi mogao da mu pomogne u pohodu na najviše ciljeve. Mičel je godinama jedan od najboljih bekova lige i trenutno jedan od najkvalitetnijih igrača koji nema šampionski prsten. Sedmostruki Ol-star ima 609 odigranih utakmica u ligaškom delu i u proseku je beležio učinak od 25,1 poena, 4,8 asistencija, 4,3 skoka i 1,4 ukradene lopte. Ova sezona je za beka Klivlenda bila jedna od najproduktivnijih u karijeri, jer je imao brojke od 27,9 poena, 4,5 skokova, 5,7 asistencija i 1,5 ukradenih lopti.