Gol i asistencija Mustafe u pobedi Radničkog sa jednom ’fusnotom’

Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 20:06
Postava koja je prelomila utakmicu protiv Pribrama (2:0) nije imala dva bonusa
„Davio“ je Radnički ekipu Pribrama i na kraju je i „udavio“. Odličnim tempom, visokim presingom, igrom u kojoj se sve više jasno vidi recept trenera Marka Neđića. Na kraju 2:0 protiv češkog drugoligaša, golovima Mustafe i Nikiforenka u drugom poluvremenu, uz samo jednu ’fusnotu’: postava koja je prelomila meč nikada ne bi mogla da se nađe na terenu u utakmici Mozzart Bet Superlige, jer nije imala dva bonusa!
Nije Neđić mogao da računa na sve igrače. Golmani Kostić i Manojlović, te Nikolić i Rošević su se zbog povreda ranije vratili kući, a za ovu utakmicu u konkurenciji nije bilo ni Izderića i Bonsua. U startnoj postavi našla su se dvojica bonusa – Zečević i Radonjić, ali su upravo oni zamenjeni na poluvremenu, kada su u igru ušli Jokić i Mustafa, koji će golom i asistencijom obeležiti trijumf nad Česima. Kada je Ibrahim Mustafa dao prvi gol, na terenu nije bilo nijednog, a kada je Nikiforenko potvrdio pobedu, bio je jedan mladi igrač (Petrović).
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Ako to ostavimo po strani, deluje da sve ovo sa igrom Nišlija ide u dobrom smeru i da je napredak evidentan. Ekipa je povela u 58. minutu, odmah nakon što je propuštena velika šansa, kada su u kontri dva na jedan bili Milosavljević i Spasić. Lopta je otišla u korner, brzo ga je izveo Abas do Mustafe, a ovaj lukavo šutirao po zemlji sa ivice kaznenog prostora, plasirao između nogu protivničkog igrača, koji je zaklanjao golmana.
Pobedu je u 80. minutu potvrdio Oleg Nikiforenko posle napada koji je sam započeo sjajnim pasom na bok, ispratio je akciju i na dodavanje Mustafe upisao se u strelce.
Utakmica je odigrana u Austriji, na samoj granici sa Slovenijom, gde se Nišlije pripremaju već drugu sedmicu i gde su već odigrale dve kontrolne utakmice – izgubile od Čikserede (0:2) i pobedile nižerazredni Jadran iz Dekana (1:0). Prema ranijem planu, generalnu probu za prvenstvo trebalo bi da imaju u petak protiv Nefčija.
PRIJATELJSKA FUDBALSKA UTAKMICA
RADNIČKI – PRIBRAM 2:0 (0:0)
/Mustafa 58, Nikiforenko 80/
RADNIČKI: Stanivuković – Mijailović, Vitas (od 60. Petrović), Zečević (od 46. Jokić), Vidović (od 54. S. Veličković) – Kanute, Milosavljević – Ivanović, Radonjić (od 46. Mustafa), Abas (od 70. Nikiforenko) – Spasić (od 70. Šestjuk).
PRIBRAM: Gergela, Piško, Vot, Tošnar, Čadek, Švestka, Traore, Jedlička, Muritala, Ngabo, Malek. Igrali su još: Bleha, Apea, Konte, Roušar, Rezniček, Vrana, Zapotočni, Faje, Svoboda.