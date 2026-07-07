Gol i asistencija Mustafe u pobedi Radničkog sa jednom ’fusnotom’

„Davio“ je Radnički ekipu Pribrama i na kraju je i „udavio“. Odličnim tempom, visokim presingom, igrom u kojoj se sve više jasno vidi recept trenera Marka Neđića. Na kraju 2:0 protiv češkog drugoligaša, golovima Mustafe i Nikiforenka u drugom poluvremenu, uz samo jednu ’fusnotu’: postava koja je prelomila meč nikada ne bi mogla da se nađe na terenu u utakmici Mozzart Bet Superlige, jer nije imala dva bonusa!

Nije Neđić mogao da računa na sve igrače. Golmani Kostić i Manojlović, te Nikolić i Rošević su se zbog povreda ranije vratili kući, a za ovu utakmicu u konkurenciji nije bilo ni Izderića i Bonsua. U startnoj postavi našla su se dvojica bonusa – Zečević i Radonjić, ali su upravo oni zamenjeni na poluvremenu, kada su u igru ušli Jokić i Mustafa, koji će golom i asistencijom obeležiti trijumf nad Česima. Kada je Ibrahim Mustafa dao prvi gol, na terenu nije bilo nijednog, a kada je Nikiforenko potvrdio pobedu, bio je jedan mladi igrač (Petrović).