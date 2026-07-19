Težak udarac za Zvezdu: Rade Krunić ne igra u Severnoj Irskoj

Protivnik je iz kategorije onih koji bi morali da se prođu, ali Crvena zvezda će biti žestoko oslabljena u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larnea. Loše vesti nagovestio je Dejan Stanković odmah posle meča sa Mačvom na superligaškoj premijeri, a sada se sa sigurnošću može konstatovati da će zbog povrede kolena prvi međunarodni meč u novoj sezoni propustiti Rade Krunić.

Nekadašnjem članu Milana dijagnostifikovana je povreda, koja zahteva mirovanje od sedam do deset dana. Jasno je da bi jedan od ključnih Zvezdinih igrača mogao da bude spreman za revanš protiv prvaka Severne Irske.