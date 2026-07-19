Težak udarac za Zvezdu: Rade Krunić ne igra u Severnoj Irskoj
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Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 11:26
Srpski šampion će biti značajno oslabljen u duelu sa Larneom
Protivnik je iz kategorije onih koji bi morali da se prođu, ali Crvena zvezda će biti žestoko oslabljena u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larnea. Loše vesti nagovestio je Dejan Stanković odmah posle meča sa Mačvom na superligaškoj premijeri, a sada se sa sigurnošću može konstatovati da će zbog povrede kolena prvi međunarodni meč u novoj sezoni propustiti Rade Krunić.
Nekadašnjem članu Milana dijagnostifikovana je povreda, koja zahteva mirovanje od sedam do deset dana. Jasno je da bi jedan od ključnih Zvezdinih igrača mogao da bude spreman za revanš protiv prvaka Severne Irske.
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Koliko god crveno-beli bili kvalitetniji od Larnea, jasno je da da će izostanak iskusnog veziste predstavlja ozbiljan hendikep. Koliko je Krunić važan za system Crvene zvezde videlo se u prošlogodišnjim kvalifikacijama. Bez njega u timu, usled akumuliranih kartona, Crvena zvezda je u Beogradu poražena od Pafosa u okviru plej-of runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Uz to Krunić je bio povređen, ali je na sopstveni zahtev, uoči revanša na Kipru, primio injekciju protiv bolova. Svestan da ga zbog toga čeka znatno duža pauza.
Na sreću Crvene zvezde povreda zadobijena u sudaru sa Mačvom nije tako ozbiljna. Šansu u prvoj postavi će, u odsustvu bivšeg reprezentativca Bosne I Hercegovine, dobiti Timi Maks Elšnik.