Košarkaši Srbije U20 (FIBA)
KRAJ: Slovenija – Srbija 84:65
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ned. 19.07.26. | 20:59
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EVROPSKO PRVENSTVO U20, FINALE
SLOVENIJA – SRBIJA 84:65
/15:13, 25:19, 23:14, 21:19/
Dvorana: Štozice (Ljubljana)
Sudije: Paulo Markes (Portoriko), Mariuš Ciulin (Rumunija), Čes van Loj (Belgija)
SLOVENIJA: Ciperle 2, Grošić 12, Pađen 14, Bolhar 6, Zdravković 6, Hrabar 18, Lapajne 2, Plut 1, Menić 10, Faganel 13, Petkovski
SRBIJA: Popović 3, Džepina 12p+9sk , Radović -, Tofoski 7, Đurić -, Lučić 5, Bošnjaković 3, Šojić 11, Bundalo 5, Stanojević 10, Ostojić -, Šuput 9
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