Banovo brdo IMT-ova sigurna kuća, Šapić stavio šapu na bodove

Trener je novi u IMT-u, ali je trend stari: klub sa Novog Beograda obožava da igra na Banovom brdu, gde i dalje, posle pet gostovanja, ne zna za poraz. Štaviše, premijera nove sezona prošla je savršeno za Traktoriste, koji kući nose sva tri boda.

Dosta tanak prelazni rok odradio je za sada Čukarički i to se i te kako vidi u igri, dok je IMT izašao na teren sa svih 11 igrača koji su bili tu i prošle sezone.

Bilo je potrebno 35 minuta da igrači dva tima na letnjoj vrućini dostignu optimalnu temperaturu, da počnu da prikazuju nešto i od fudbalskog repertoara. Do tada je to bila solidna “tuča” na terenu, sa pet žutih kartona i bez ijedne prave šanse za gol. Poneki solidan udarac sa distance je jedino zavređivao aplauz malobrojne publike.

Žaliće na Banovom brdu da šansom koju je imao Lazar Mijović u 35. minutu. Krilni napadač Čukaričkog je izbio sam na golmana Čančarevića, istina malo iskosa, pa iako je imao saigrače u boljoj poziciji, hteo je da postane heroj i šutirao pravo u golmana IMT-a.

Od tog momenta Traktoristi su počeli da prete. Najpre momak najkomplikovanijeg prezimena u Mozzart Bet Superligi – Tiendrebeogo je slabo šutirao sa 16 metara, onda je golman domaćih Nikolić odbranio dva udarca Žagara, koja su bila uvertira za gol: kod kornera je Šapić bio najviši, što mu nije bilo teško, jer je ionako bio najviši na terenu i zatresao je mrežu svog bivšeg kluba. Nije se radovao…