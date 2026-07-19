Banovo brdo IMT-ova sigurna kuća, Šapić stavio šapu na bodove

Vreme čitanja: 11min | ned. 19.07.26. | 21:01
Traktoristi i dalje ne znaju za poraz u gostima kod Čukaričkog – 1:0
Stara izreka, koja je vremenom dobila malo i provokativnu konotaciju, kaže “ko će kome, ako ne svoj svome”. A, Čukaričkom su u 1. kolu Mozzart Bet Superlige život zagorčali – njegovi.
Novi trener IMT-a Zoran Popović je ranije radio u Čukaričkom, iz kojeg je otišao na desetogodišnje odsustvo iz srpskog fudbala do ovog leta, a strelac gola za pobedu Traktorista bio je Stefan Šapić, nekadašnji štoper belo-crnih – 1:0 (1:0).
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Trener je novi u IMT-u, ali je trend stari: klub sa Novog Beograda obožava da igra na Banovom brdu, gde i dalje, posle pet gostovanja, ne zna za poraz. Štaviše, premijera nove sezona prošla je savršeno za Traktoriste, koji kući nose sva tri boda.
Dosta tanak prelazni rok odradio je za sada Čukarički i to se i te kako vidi u igri, dok je IMT izašao na teren sa svih 11 igrača koji su bili tu i prošle sezone.
Bilo je potrebno 35 minuta da igrači dva tima na letnjoj vrućini dostignu optimalnu temperaturu, da počnu da prikazuju nešto i od fudbalskog repertoara. Do tada je to bila solidna “tuča” na terenu, sa pet žutih kartona i bez ijedne prave šanse za gol. Poneki solidan udarac sa distance je jedino zavređivao aplauz malobrojne publike.
Žaliće na Banovom brdu da šansom koju je imao Lazar Mijović u 35. minutu. Krilni napadač Čukaričkog je izbio sam na golmana Čančarevića, istina malo iskosa, pa iako je imao saigrače u boljoj poziciji, hteo je da postane heroj i šutirao pravo u golmana IMT-a.
Od tog momenta Traktoristi su počeli da prete. Najpre momak najkomplikovanijeg prezimena u Mozzart Bet Superligi – Tiendrebeogo je slabo šutirao sa 16 metara, onda je golman domaćih Nikolić odbranio dva udarca Žagara, koja su bila uvertira za gol: kod kornera je Šapić bio najviši, što mu nije bilo teško, jer je ionako bio najviši na terenu i zatresao je mrežu svog bivšeg kluba. Nije se radovao…
Da je IMT potpuno preuzeo konce utakmice pokazao je i gol Glišića u 45. minutu, opravdano poništen zbog ofsajda. Ali, levo krilo Traktorista, izvorno desni bek, majstorski je pogodio iz samog ugla. VAR je pokazao da, ipak, ne važi.
Nije bilo mnogo sadržaja ni u nastavku i pored želje, trčanja, agresivnosti. Svega toga je bilo, samo prilika za gol – vrlo malo. Čukarički je držao loptu, IMT čekao kontre, koje je imao, ali bez pravih poteza u završnoj trećini terena sve do 88. minuta, kada je Čančarević odbranio veliku šansu Dociću i time spakovao bodove za poneti.
Ako čelnicima Brđana do sada nije bilo jasno, sada valjda jeste da ovaj tim vapi za pravim pojačanjima.
ČUKARIČKI – IMT 0:1 (0:1)
/Šapić 42/
Stadion: Čukaričkog
Sudija: Milan Ilić
ČUKARIČKI (4-2-3-1): Nikolić 6,5 – Stojanović 5,5, Miletić 6,5, Maiga 5,5, Šehović 6 (od 66. Anđelić 6) – Docić 6, Sisoko 6 – Mijović 6 (od 46. Ebere 5,5), Radosavljević 6 (od 79. Bajović -), Miladinović 6,5 – Đorđević 5,5 (od 46. Abramušić -, od 60. Sise 6).
IMT (4-2-3-1): Čančarević 7 – Radočaj 6 (od 46. Kasas 6), Sisako 6,5, Šapić 7, Martos 6 – Luković 6 (od 89. Akrofi -), Novičić 6 – Žagar 6 (od 78. Kijakaulua -), Tiendrebeogo 6 (od 78. Radivojević -), Glišić 6,5 – Keita 5,5 (od 83. Lebi -).
Igrač utakmice: Stefan Šapić (IMT) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO
Petak
Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)
/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33ag, Kostov 48, 82/
Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)
/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/
Subota
Novi Pazar - Radnički Kragujevac 1:0 (1:0)
/Davidović 33/
Zemun - Partizan 2:2 (0:1)
/Petrović 57 , Petrušić 90+3 - Aleksić 19, Ugrešić 76/
Nedelja
Čukarički - IMT 0:1 (0:1)
/Šapić 42/
Radnik - Mladost 1:1 (0:0)
/Stojanović 56 - Todosijević 54/
Vojvodina - OFK Beograd Mozzart Bet 4:0 (0:0)
/Ranđelović 54, Mulahusejnović 58, 73, Sukačev 83/