Tramp stigao helikopterom i od Infantina dobio Boginju (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 21:39
Prvi čovek Sjedinjenih Američkih Država došao na finale Svetskog prvenstva
Prvi put od početka ovogodišnjeg Svetskog prvenstva na neku utakmicu došao je i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp. Naravno - na finale. I, naravno, pobrinuo se da to bude u velikom stilu.
Tramp i prva dama SAD, Melanija, stigli su helikopterom koji je preleteo Metalajf stadion u Njujorku. Potom ih je u svečanoj loži dočekao prvi čovek FIFA, Đani Infantino i, čak, omogućio svom prijatelju da opipa čuvenu Boginju, pehar namenjen svetskim prvacima.
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Trampovo ime odavno se tokom Mundijala pominje u negativnom kontekstu zbog urgiranja da se poništi crveni karton reprezentativcu SAD Folarinu Balogunu, kao i zbog brojnih problema sa izdavanjem viza za ulazak u Sjedinjene Američke Države (ne samo navijačima, već i predviđenim akterima turnira), tako da sigurno nema mnogo onih među 80.000 gledalaca na stadionu u Njujorku koji su srećni zbog njegovog prisustva.
Ostaje još da vidimo hoće li i uručiti pehar pobedniku, kao što se neformalno najavljivalo.