Tramp stigao helikopterom i od Infantina dobio Boginju (VIDEO)

Prvi put od početka ovogodišnjeg Svetskog prvenstva na neku utakmicu došao je i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp. Naravno - na finale. I, naravno, pobrinuo se da to bude u velikom stilu.

Tramp i prva dama SAD, Melanija, stigli su helikopterom koji je preleteo Metalajf stadion u Njujorku. Potom ih je u svečanoj loži dočekao prvi čovek FIFA, Đani Infantino i, čak, omogućio svom prijatelju da opipa čuvenu Boginju, pehar namenjen svetskim prvacima.