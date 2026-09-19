Tri minuta kao slika kompletnog Partizanovog rasula (VIDEO)

Zbog neke bezazlene stvari, koja je prethodila autu za Surduličane, Vukotić je prigovarao sudiji Jovanoviću i zato dobio žuti karton. I tu se nije vezista zaustavio. Niti mu je iko od saigrača ili sa klupe sugerisao da se hitno smiri. Ne, Vukotić je nastavio da priča i pored upozorenja arbitra, kojem je prekipelo i pokazao je fudbaleru Partizana put u svlačionicu. Dva žuta kartona zbog prigovora za deset sekundi! Pa, toga nema ni u beton ligi...

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET

Samo dva minuta kasnije Radnik je postigao gol, poveo 2:1 i najavio kompletni raspad sistema Partizana na surduličkoj „Bombonjeri“. Na poluvremenu je već bilo 3:1. Aktiviran je i MOZZART RELAX na ovoj utakmici. Zbog toga što su oba tima do poluvremena dali po gol već posle 27 minuta, odmah je bio zaokružen tip “GG&3+”, mada se Radnik kasnije potrudio da tako bude i na delu. Takođe, zaokružen je i tip “5+” jer su pala četiri gola do 60. minuta.