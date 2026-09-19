Tri minuta kao slika kompletnog Partizanovog rasula (VIDEO)
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 4min | sub. 19.09.26. | 19:54
Vukotićeva dva žuta kartona za deset sekundi i primljeni gol
Sve je puklo u Partizanu. Potpuno rasulo vlada i na terenu i van njega. A, kulminacija svega bila je večeras u nepuna tri minuta utakmice u Surdulici.
Kakva anarhija vlada u timu koji vodi s klupe Saša Ilić pokazao je – Milan Vukotić. Crnogorski reprezentativac je u 35. minutu utakmice protiv Radnika dobio dva žuta kartona za deset sekundi. Oba zbog prigovora!
Izabrane vesti
Zbog neke bezazlene stvari, koja je prethodila autu za Surduličane, Vukotić je prigovarao sudiji Jovanoviću i zato dobio žuti karton. I tu se nije vezista zaustavio. Niti mu je iko od saigrača ili sa klupe sugerisao da se hitno smiri. Ne, Vukotić je nastavio da priča i pored upozorenja arbitra, kojem je prekipelo i pokazao je fudbaleru Partizana put u svlačionicu. Dva žuta kartona zbog prigovora za deset sekundi! Pa, toga nema ni u beton ligi...
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET
Samo dva minuta kasnije Radnik je postigao gol, poveo 2:1 i najavio kompletni raspad sistema Partizana na surduličkoj „Bombonjeri“. Na poluvremenu je već bilo 3:1. Aktiviran je i MOZZART RELAX na ovoj utakmici. Zbog toga što su oba tima do poluvremena dali po gol već posle 27 minuta, odmah je bio zaokružen tip “GG&3+”, mada se Radnik kasnije potrudio da tako bude i na delu. Takođe, zaokružen je i tip “5+” jer su pala četiri gola do 60. minuta.