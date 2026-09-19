Kovač naučio Borusiju da se takmiči, 4/4 kao poruka Bajernu - tu smo (VIDEO)

Ne igra Borusija dovoljno atraktivno, nisu njeni mečevi uzbudljivi kao nekada, ali Niku Kovaču niko ne može da ospori da je u Dortmund doneo ono što je ovaj tim retko kada imao - takmičarski karakter i stabilnost. Tako su prošle sezone Milioneri imali najbolju odbranu u Nemačkoj (primili samo 34 gola), a evo ove najavljuju da bi mogli poduže da ostanu u trci za titulu, koliko god to nerealno zvučalo. Posle slavlja na vrućem terenu u Zinshajmu (3:2), četa hrvatskog stručnjaka dobila je i u Štutgartu - 1:0.

Učinak 4-0-0 definitivno predstavlja prijatno iznenađenje, a ono što posebno može da raduje navijače Borusije jeste činjenica da samo njihovi mezimci imaju maksimalan broj bodova posle prve četiri runde. Ono što ne odgovara trenutnom lideru jeste nadolazeća reprezentativna pauza - kad je već u naletu - međutim šansa da nastavi u istom ritmu sasvim je realna.