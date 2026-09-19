Kovač naučio Borusiju da se takmiči, 4/4 kao poruka Bajernu - tu smo (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | sub. 19.09.26. | 20:43
Dortmund slavio veliku pobedu u Štutgartu
Ne igra Borusija dovoljno atraktivno, nisu njeni mečevi uzbudljivi kao nekada, ali Niku Kovaču niko ne može da ospori da je u Dortmund doneo ono što je ovaj tim retko kada imao - takmičarski karakter i stabilnost. Tako su prošle sezone Milioneri imali najbolju odbranu u Nemačkoj (primili samo 34 gola), a evo ove najavljuju da bi mogli poduže da ostanu u trci za titulu, koliko god to nerealno zvučalo. Posle slavlja na vrućem terenu u Zinshajmu (3:2), četa hrvatskog stručnjaka dobila je i u Štutgartu - 1:0.
Učinak 4-0-0 definitivno predstavlja prijatno iznenađenje, a ono što posebno može da raduje navijače Borusije jeste činjenica da samo njihovi mezimci imaju maksimalan broj bodova posle prve četiri runde. Ono što ne odgovara trenutnom lideru jeste nadolazeća reprezentativna pauza - kad je već u naletu - međutim šansa da nastavi u istom ritmu sasvim je realna.
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Jer Borusiju u nastavku šampionata očekuju Verder (kod kuće) i Union Berlin (u gostima), a u Ligi šampiona Bode i Sabah. Postoje, dakle, svi uslovi da Kovačev sastav nakon reprezentativnog 'prozora' nastavi gde je stao.
Nije Dortmund briljirao u Štutgartu, imao je ozbiljno krizne periode, susreo se s nekoliko opasnih prilika domaćeg sastava, međutim daleko od toga je Gregor Kobel bio na vetrometini. Povratak Nika Šloterbeka na teren doneo je dodatnu defanzivnu sigurnost, mlađani Joan Gadu sasvim se dobro uklopio, pa trojka koju kompletira Valdemar Anton zaista uliva poverenje.
Zrelo su gosti izgledali i u ostalim linijama tima, a upravo su na tu moguću anomaliju - neiskustvo - stručnjaci ukazivali tokom leta, dok je Borusija pazarila sve tinejdžera do tinejdžera. Ispostavilo se ipak da ovaj sastav može da odgovori vrlo delikatnim takmičarskim zahtevima.
Večerašnji meč rešio je Maksi Bajer, tihi heroj i univerzalac kog Kovač koristi na nekoliko pozicija u timu. Umeo je Hrvat da ga gurne i na ving beka, i na centarfora, i na krilnog napadača, na second striker poziciju...
Danas je Bajer sjajno nanjušio gde će završiti pas Džoba Belingema u 70. minutu, ušunjao se između Džefa Šaboa i Fina Jelča, i rutinski ćušnuo loptu u mrežu.
Ono što takođe može da hrabri navijače Borusije jeste brzi povratak na teren skupocenog pojačanja Konstantinosa Karecasa posle problema sa cirkulacijom. Grk je dobio priliku da odigra pola sata i odmah je pokazao koliko će njegovo prisustvo u nastavku sezona biti značajno za Milionere. Posebno kad je tranzicija u pitanju. Dva puta je Karecas završava akciju, dva puta mu je malo falilo da reši utakmicu...
U Štutgartu ne mogu da budu zadovoljni posle ovgakvog starta - samo tri boda od mogućih 12, za ekipu koja pretenduje ponovo na TOP 4 i Ligu šampiona, premalo zaista. Nije svoj dan imao Deniz Undav, nije se proslavio ni Ermedin Demirović, podbacio je potpuno Bilal El Hanus.
Okreni-obrni, Švabe više od časnog poraza nisu ni zaslužile.
BUNDESLIGA – 4. KOLO
Petak
Bajern - Union Berlin 7:0 (3:0)
/Musijala 18, Kejn 39p, 54, Olise 43, 73, 76, Saibari 70/
Subota
Borusija Menhengladbah - Majnc 3:4 (1:2)
/Nojhaus 11, Lidberg 59, Matino 90+5 - Tic 18, Beker 45+1, Martel 79, Da Kosta 89/
Ajntraht Frankfurt - Frajburg 2:2 (2:1)
/Ebnutalib 10, Burkart 36 - Šerhant 34, Suzuki 48/
Hamburger - Keln 2:1 (1:0)
/Kapaldo 44, Poulsen 49 - Ahe 90/
Verder Bremen - Augzburg 3:2 (0:1)
/Gril 66, Filkrug 86, Vajzer 90+3 - Felhauer 19, Brakelman 58/
Štutgart - Borusija Dortmund 0:1 (0:0)
/Bajer 70/
Nedelja
15.30: (2,05) Bajer Leverkuzen (3,70) RB Lajpcig (3,40) - MR
17.30: (2,05) Šalke (3,60) Elverzberg (3,50) - MR