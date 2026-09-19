Razvedrilo se u kišnom gradu, ali su sevale fudbalske munje i gromovi

Iako Selta nije mogla da računa na povređenog kapitena i lokalnu ikonu Jaga Aspasa, to se nije osetilo na ofanzivnom učinku. Rasing je razbijen u paramparčad. Gosti iz Santandera su u prošlom kolu primili sedam komada od Barselone, sada pet, imaju najgoru odbranu u ligi i moraće mnogo bolje u defanzivi ako misle da se ekspresno ne vrate u Segundu.

I danas su počeli ofanzivno, pretili preko marokanske senzacije Jasina Zabirija, ali je Selta izdržala te prve nalete… I nakon pola sata igre počela da melje Rasing. Pogurao ju je Leverkuzenov štoper Žanuel Belosijan, na privremenom radu u Santanderu. Igrao je rukom i skrivio penal koji je Ugo Gonzales pretvorio u vođstvo. Nije prošlo ni 10 minuta, a Ilaiš Moriba je lepom plasirkom sa 17-18 metara duplirao vođstvo Selte.

Imao je Rasing još opasnih pokušaja preko Visentea i Viljalibrea, ali je danas promašio sve što je stvorio. I žestoko je kažnjen. Migel Roman je u 69. minutu bombom sa 20 metara rešio pitanje pobednika, da bi rezervista Pablo Duran u finišu meča krunisao dve munjevite kontre i dva nesebična poteza Uga Alvareza.

Konačno se razvedrilo i u fudbalskom Vigu…

PRIMERA – 7. KOLO

Petak

Espanjol - Elče 1:3 (0:2)

/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/

Subota

Osasuna - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)

/Budimir 16 - Kameljo 51/

Atletik Bilbao - Alaves 0:0

Selta - Rasing Santander 5:0 (2:0)

/Gonzales 31 penal, Moriba 43, Roman 69, Duran 78, 90+2/

21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR

Nedelja

14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR

16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR

18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR

18.30: (3,50) Deportivo La Korunja (3,45) Betis (2,10) MR

21.00: (2,75) Valensija (3,30) Real Sosijedad (2,60) MR

***kvote su podložne promenama