Razvedrilo se u kišnom gradu, ali su sevale fudbalske munje i gromovi
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 20:34
Klaudio Hiraldez lakše diše
Postoji legenda da ljudi u Galiciji, na severozapadu Španije, imaju sto različitih reči za kišu. Valjda ih je naterala muka jer je reč o jednom od najkišovitijih delova Evrope. Vigo, kao jedan od centara Galicije, posebno je etabliran kao sinonim kišnog vremena. U njemu godišnje padne tri puta više kiše nego u Londonu.
Iako je prethodnih nedelja u Vigu bilo mahom sunčano, iznad fudbalskog ponosa grada su se nadvili crni oblaci. Bilo je tmurno i mučno. Selta je očajno ušla u sezonu. Prvih šest mečeva u Primeri nije znala za pobedu, prosipala je bodove, osvojila samo tri od mogućih 18 i nadvila se senka nad statusom trenera Klaudija Hiraldeza. Nakon poraza od Omonije u Ligi Evrope, današnji meč sa novajlijom Rasingom bio je od krucijalnog značaja za Seltinog stratega. I uspeo je da se izvuče. Selta je sa 5:0 raznela goste iz Santandera i sunce je napokon ogrejalo Hiraldeza i njegov tim.
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Iako Selta nije mogla da računa na povređenog kapitena i lokalnu ikonu Jaga Aspasa, to se nije osetilo na ofanzivnom učinku. Rasing je razbijen u paramparčad. Gosti iz Santandera su u prošlom kolu primili sedam komada od Barselone, sada pet, imaju najgoru odbranu u ligi i moraće mnogo bolje u defanzivi ako misle da se ekspresno ne vrate u Segundu.
I danas su počeli ofanzivno, pretili preko marokanske senzacije Jasina Zabirija, ali je Selta izdržala te prve nalete… I nakon pola sata igre počela da melje Rasing. Pogurao ju je Leverkuzenov štoper Žanuel Belosijan, na privremenom radu u Santanderu. Igrao je rukom i skrivio penal koji je Ugo Gonzales pretvorio u vođstvo. Nije prošlo ni 10 minuta, a Ilaiš Moriba je lepom plasirkom sa 17-18 metara duplirao vođstvo Selte.
Imao je Rasing još opasnih pokušaja preko Visentea i Viljalibrea, ali je danas promašio sve što je stvorio. I žestoko je kažnjen. Migel Roman je u 69. minutu bombom sa 20 metara rešio pitanje pobednika, da bi rezervista Pablo Duran u finišu meča krunisao dve munjevite kontre i dva nesebična poteza Uga Alvareza.
Konačno se razvedrilo i u fudbalskom Vigu…
PRIMERA – 7. KOLO
Petak
Espanjol - Elče 1:3 (0:2)
/Ćusta 72ag - Ninjo 26, 29, Valera 78/
Subota
Osasuna - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)
/Budimir 16 - Kameljo 51/
Atletik Bilbao - Alaves 0:0
Selta - Rasing Santander 5:0 (2:0)
/Gonzales 31 penal, Moriba 43, Roman 69, Duran 78, 90+2/
21.00: (11,0) Sevilja (7,00) Barselona (1,22) MR
Nedelja
14.00: (2,05) Hetafe (3,15) Malaga (4,10) MR
16.15: (3,50) Atletiko Madrid (3,60) Real Madrid (2,05) MR
18.30: (1,53) Viljeral (4,30) Levante (6,00) MR
18.30: (3,50) Deportivo La Korunja (3,45) Betis (2,10) MR
21.00: (2,75) Valensija (3,30) Real Sosijedad (2,60) MR
***kvote su podložne promenama