Od 2001. do ove noći: Čekali četvrt veka i preživeli dramu za prvu pobedu u Premijer ligi

Bio je 16. april 2001. godine, na Hajfildu, starom stadionu Koventrija, gostovao je Sanderlend. U tom trenutku bivši napadač Arsenala, Vest Hema i Vimbldona i reprezentativac Velsa, Džon Hartson, dao je gol za trijumf domaćih, ali je nakon toga Koventri do kraja sezone zabeležio tri poraza i jedan remi i ispao iz Premijer lige. Čekali su 25 godina, 5 meseci i 3 dana navijači Nebesko-plavih na trijumf njihovih ljubimaca u elitnom rangu engleskog fudbala i konačno je dočekali u petom kolu aktuelne sezone

Četvrt veka kasnije, na krcatom Siti Graundu u Notingemu, zvezdani momenat je ponovo ispisan. Nakon četiri teška poraza na otvaranju povratničke sezone, Koventri je u okviru petog kola uspeo da slavi na gostovanju protiv Notingem Foresta 1:0 (0:0) i tako najavio da se neće predati bez borbe, da će uraditi sve što je u njegovoj moći da izbegne ekspresno ispadanje kakvo mu predviđa najveći broj poznavalaca fudbala. Koventri se posle ovog trijumfa pomerio sa dna i pretekao Totenhem i Fulam, koji ima utakmicu manje i sastaje se u nedelju (17.30) sa Mančester Junajtedom.