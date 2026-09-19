Od 2001. do ove noći: Čekali četvrt veka i preživeli dramu za prvu pobedu u Premijer ligi
Vreme čitanja: 8min | sub. 19.09.26. | 20:44
Bio je Notingem Forest bolji u skoro svim statističkim parametrima, ali je Koventri pobedio na kombinaciju srčanosti i srećnih okolnosti
Bio je 16. april 2001. godine, na Hajfildu, starom stadionu Koventrija, gostovao je Sanderlend. U tom trenutku bivši napadač Arsenala, Vest Hema i Vimbldona i reprezentativac Velsa, Džon Hartson, dao je gol za trijumf domaćih, ali je nakon toga Koventri do kraja sezone zabeležio tri poraza i jedan remi i ispao iz Premijer lige. Čekali su 25 godina, 5 meseci i 3 dana navijači Nebesko-plavih na trijumf njihovih ljubimaca u elitnom rangu engleskog fudbala i konačno je dočekali u petom kolu aktuelne sezone
Četvrt veka kasnije, na krcatom Siti Graundu u Notingemu, zvezdani momenat je ponovo ispisan. Nakon četiri teška poraza na otvaranju povratničke sezone, Koventri je u okviru petog kola uspeo da slavi na gostovanju protiv Notingem Foresta 1:0 (0:0) i tako najavio da se neće predati bez borbe, da će uraditi sve što je u njegovoj moći da izbegne ekspresno ispadanje kakvo mu predviđa najveći broj poznavalaca fudbala. Koventri se posle ovog trijumfa pomerio sa dna i pretekao Totenhem i Fulam, koji ima utakmicu manje i sastaje se u nedelju (17.30) sa Mančester Junajtedom.
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Trenutak koji je prelomio utakmicu i bacio u trans gostujuće navijače dogodio se u 55. minutu. Nakon što je golman Koventrija Karl Rašvort ispucao loptu, ona je stigla do Džoša Dasilve, koji je u dva koraka ostavio čuvara za sobom i matirao Matsa Selsa. Delovalo je tada da gosti imaju sve u svojim rukama, ali je usledio uzbudljiv finiš utakmice koji je Koventri preživeo uz mnogo sreće.
Fudbaleri Notingem Foresta su u poslednjih petnaestak minuta krenuli na sve ili ništa, stvorivši opsadno stanje pred golom Koventrija. Prava drama viđena je nekoliko minuta pre kraja regularnog toka kada su domaći praktično već videli loptu u mreži, ali se tada ukazao požrtvovani Bobi Tomas, koji je neverovatnom intervencijom raščistio loptu sa same gol-linije i spasio svoj tim.
Tu uzbuđenjima nije bio kraj, pošto je u 86. minutu stadion proključao nakon što je Igor Žezus uspeo da pogodi mrežu Koventrija za 1:1. Ipak, usledila je VAR provera koja je utvrdila faul nad Kejlebom Jirenćijem, pa je pogodak opravdano poništen na olakšanje gostiju. Koventri je nakon toga izdržao još nekoliko minuta grčevitog pritiska u sudijskoj nadoknadi i uspeo da sačuva minimalnu prednost za prva tri boda u Premijer ligi od aprila 2001. godine.
PREMIJER LIGA – 5. KOLO
Petak
Brentford - Čelsi 3:0 (0:0)
/Entoni 61, Tijago 83, Karvaljo 90+4/
Subota
Totenhem - Aston Vila 2:3 (0:1)
/Galaher 86, Van Heke 90+8 - Manzambi 45+4, Džekson 67, Buendija 79/
Brajton - Arsenal 3:0 (2:0)
/Gros 31, Kostulas 45, Andres 57/
Everton - Ipsvič 1:0 (1:0)
/Bari 11/
Njukasl - Hal 2:1 (2:0)
/Vilok 3, Hol 7 - Čo 67/
Notingem Forest - Koventri 0:1
/Dasilva 55/
Nedelja
15.00: (3,15) Bornmut (3,60) Liverpul (2,20) MR
15.00: (1,80) Lids (3,60) Kristal Palas (4,60) MR
15.00: (1,30) Mančester Siti (5,50) Sanderlend (10,0) MR
17.30: (3,40) Fulam (3,50) Mančester Junajted (2,10) MR
***kvote su podložne promenama