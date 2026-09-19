Baskonija se kandiduje za "fenjer" Evrolige: Laprovitola pokazao da je i dalje mađioničar
Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 20:12
Huventud bolji od tima iz Votorije - 96:84 u polufinalu španskog Superkupa.
Uoči početka nove evrligaške sezone gotovo celokupna košarkaška javnost vidi Baskoniju kao najslabiji tim u elitnom takmičenju, a izgleda da ove sumnje u tim iz Vitorije nisu neosnovane.
Ekipa Paola Galbijatija nema čemu da se raduje, jer je takmičarska godina počela porazom, neubedljivom igrom i glavoboljom za sve u Baskoniji. Klub iz Baskije zabeležio je poraz u polufinalu španskog Superkupa, a bolji je bio Huventud koji je slavio - 96:84.
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Malerozna Baskonija nije ni došla kompletna na ovaj turnir, jer se Aleks Len povredio praktično čim je došao u redove španskog evroligaša, a ne može se reći da su brojne novajlije koje su večeras prvi put obukle dres u zvaničnoj utakmici opravdale očekivanja. Neko će reći da je timu iz Fernando Buesa arene potrebno vreme, jer su klub napustili apsolutno svi nosioci igre iz prošle sezone (Mamadi Dijakite, Timoti Luvavu, Trent Forest i Judžin Omoruji), ali džabe ako su oni koji bi trebalo da ih zamene po kvalitetu baš daleko od pomenutog kvartala.
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Jedini igrač od novajlija koji je pokazao da može biti pojačanje jeste Ej Džej Loson. Kanađanin nije dobio nešto preterano minuta, sve do same završnice, ali je zato odigrao gotovo savršenu napadačku utakmicu i meč završio sa 16 poena (šut iz igre 7/9). Jedini koji su uz Losona pokazali da se u njih može pouzdati jeste Kobi Simons (19 poena i šest skokova), ali je jasno da je sve to slabo i nedovoljno, kao i to da će tim iz Vitorije morati znatno bolje, ukoliko planira da ne izbegne fenjer u elitnom takmičenju, koji joj je već namenjen.
Što se tiče Huventuda, apsolutno najznačajniji za trijumf tima iz badalone bio je Nikolas Laprovitola. Argentinac je odigrao maestralno, iako se u prvom poluvremenu pomalo ispucavao. Međutim, lakoća i način sa koji je plesao po terenu pokazali su da u Laprovitoli još uvek košarke na najvećem mogućem nivou, čemu u prilog svedoči i dabl-dabl od 27 poena i 10 skokova.
Kada je reč o samom toku utakmice, Baskonija je na poluvreme otišla sa tri poena prednosti i kao da je na parket u nastavku meča izašla neka potpuno druga ekipa. Nije više bilo aman baš nikakve čvrstine u igri Galbijeatijeve ekipe. Huventud je radio šta je hteo, dok igrači Baskonije ni pogledom nisu mogli da zaustave inspirisanog Nikolasa Laprovitolu. Huventud je u trećem kvartalu postigao 30 poena, a primio samo 16 i stekao dvocifrenu prednost. Baskonija je pokušala nešto da uradi preko Simonsa u poslednjoj četvrtini, ali su Laprovitola i Emir Sulejmanović u finišu meča imali odgovor na sve, te tako sačuvali Huventud na nedostižnoj razlici za španskog evroligaša.
Moraće dobrano u Baskoniji da se napregnu, jer ovo nikako ne obećava pred start Evrolige, gde će početak biti najgori mogući jer Galbijatijeva ekipa od 20.30 dočekuje šampiona Evrope Olimpijakos.