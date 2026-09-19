Baskonija se kandiduje za "fenjer" Evrolige: Laprovitola pokazao da je i dalje mađioničar

Malerozna Baskonija nije ni došla kompletna na ovaj turnir, jer se Aleks Len povredio praktično čim je došao u redove španskog evroligaša, a ne može se reći da su brojne novajlije koje su večeras prvi put obukle dres u zvaničnoj utakmici opravdale očekivanja. Neko će reći da je timu iz Fernando Buesa arene potrebno vreme, jer su klub napustili apsolutno svi nosioci igre iz prošle sezone (Mamadi Dijakite, Timoti Luvavu, Trent Forest i Judžin Omoruji), ali džabe ako su oni koji bi trebalo da ih zamene po kvalitetu baš daleko od pomenutog kvartala.

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Jedini igrač od novajlija koji je pokazao da može biti pojačanje jeste Ej Džej Loson. Kanađanin nije dobio nešto preterano minuta, sve do same završnice, ali je zato odigrao gotovo savršenu napadačku utakmicu i meč završio sa 16 poena (šut iz igre 7/9). Jedini koji su uz Losona pokazali da se u njih može pouzdati jeste Kobi Simons (19 poena i šest skokova), ali je jasno da je sve to slabo i nedovoljno, kao i to da će tim iz Vitorije morati znatno bolje, ukoliko planira da ne izbegne fenjer u elitnom takmičenju, koji joj je već namenjen.