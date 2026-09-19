OFK Beograd ima najboljeg strelca i najgoru odbranu u ligi! Feđin Radnički je ‘prašnjavi’ hit

Radnički iz Kragujevca Feđe Dudića bio je popularan u mnogo skorije vreme, pre dve do tri sezone, ali nakon što su se proletos jedva spasili ispadanja iz elite, sada kada se temperamentni stručnjak vratio u Šumadiju, kao da ponovo slušamo neku staru, dobru stvar.. U malo izmenjenom aranžmanu, ali te rokenrol zvuke dobro prepoznajemo. Nakon startna dva poraza, vezao je Radnički sedam utakmica u nizu u kojima je ostvario pozitivan rezultat, a čitavu seriju ukrasila je večerašnja pobeda nad OFK Beogradom u gostima od 5:3 (2:2), kojom će Kragujevčani predstojeću tronedeljnu pauzu provesti sami na trećem mestu na tabeli.

Ima ta stranica na instagramu, prilično popularna, zove se “prašnjavi hitovi”. Administratori su se dosetili da iz naftalina vade pomalo zaboravljene domaće pesme koje su bile jako slušane pre dve do tri decenije i tako sakupljaju gomilu lajkova i komentara.

Verovali ili ne, identičan rezultat kao u okršaju ovih timova avgusta 2024. godine u Zaječaru! Nije to nikakav subjektivni utisak, već čista faktografija. OFK Beograd Mozzart Bet od večeras ima najboljeg strelca u ligi, pošto je Jakuba Silue sa dva pogotka stigao do brojke šest, ali i najgoru odbranu u čitavom šampionatu. Sa ovih pet, primili su čak 21, ubedljivo najviše od svih timova u Mozzart Bet Superligi. Samo u poslednja dva kola kapitulirali su osam puta i jasno je na čemu će novi trener, kada ga izaberu, morati najpre da radi. Mogu na Karaburmi da “slave” ovakav sunovrat Partizana, inače bi svakako poneli epitet najneprijatnijeg iznenađenja dosadašnjeg toka prvenstva.

Kao da su se fudbaleri oba tima trudili da ljubiteljima fudbala na Karaburmi nadoknade sve ono što su propustili u prethodna dva meseca, koliko je, zbog renoviranja terena, OFK Beograd kao nominalni domaćin igrao u Staroj Pazovi. Jer samo ono što je stalo u prvo poluvreme neretko se ne vidi ni za 90 minuta nekih superligaških utakmica. S tom ogradom da se ta konstatacija odnosi samo na napadački učinak Romantičara i Kragujevčana, ali su ga u velikoj meri omogućile katastrofalne reakcije protivničkih odbrana, kojima ni Đorđe Ivelja, ni Feđa Dudić sigurno neće biti zadovoljni.

“Zar mi je to - hvala?”, mogao bi da upita Jakubu Siluea golman Radničkog Luka Lijeskić. Jer, u šestom minutu mu je servirao loptu na tacni i poklonio gol, a onda mu je napadač iz Obale Slonovače “uzvratio” spektakularnim udarcem sa 18 metara petnaestak minuta kasnije. Mnogo je reči na ovim stranicama bilo o mladom čuvaru mreže Kragujevčana, koji je kraj maja i početak juna proveo sa seniorskom reprezentacijom Srbije na mini-turneji sve do Meksika. Golmani često kasnije sazrevaju i moguće je da će on vremenom nesporni potencijal pretvoriti u konstantnost, ali prečesto mu se dešavaju ovakvi kiksevi kao na otvaranju meča, kada se posvađao sa loptom u spstvenom petercu i dozvolio De Baru da mu je oduzme, a Silue je imao lagan zadatak.

Ipak, ne može on toliko golova da postigne, koliko je porozna odbrana OFK Beograda u stanju da ih primi. Ni pet minuta nije prošlo do izjednačenja. Bila je to minijatura Mohameda Sisea, ‘provozao’ je Milana Rodića, dva puta ga zalomio i vešto pogodio suprotan donji ugao. Isti igrač mogao je potpuno da preokrene rezultat, ali je lopta prohujala tik pored stative. I onda novo vođstvo domaćih, prelep pogodak Siluea, njegov šesti u sezoni, jedan od najlepših u tekućem šampionatu Srbije, a mogao je čak i do het-trika kada je u jednoj kontri dugo vukao loptu i čini se izgubio snagu za završni udarac.

Ponovo nije radost Romantičara dugo trajala, jer je već u 34. minutu rezultat ponovo poravnat. Babić je prelako prošao po levom krilu, a defanzivci OFK Beograda dozvolili su Urošu Sremčeviću čak dva pokušaja. Prvi je izblokiran, drugi je pronašao metu, a kada je nekadašnja velika investicija Crvene zvezde pogodio samo što se krenulo sa centra u drugom poluvremenu, izjednačio je, već u desetom kolu, svoj najbolji učinak u dosadašnjoj karijeri (četiri gola za Mladost u sezoni 2023/24). Nešto što je Feđa Dudić već radio u prvom mandatu sa fudbalerima poput Aleksića, Gluščevića, Mirčetića...

Kao vruć nož kroz puter prošli su Kragujevčani još jednom kroz odbranu domaćih u 37. minutu, Sise je dodao do Glavčića, a ovaj iz situacije kada je mogao da pita Draškića gde da mu šutira - tukao pravo u stativu.

A onda se na početku drugog poluvremena igralo 48 sekundi, pa pauziralo narednih šest minuta. Zapravo, svega 18 sekundi prošlo je otkako su gosti krenuli sa centra do prekršaja Aderodžua nad Babićem, a na centaršut Glavčića iz slobodnog udarca Sremčević je ponovo savladao Draškića. Činjenica da se duže od pet minuta proveravao potencijalni ofsajd, dovoljno pokazuje koliko je to bilo tesno, na kraju su kolege iz VAR sobe sudiji Mitiću sugerisale da pokaže na centar.

U narednom periodu meča uzbuđenja su bila nešto ređa nego u prvom poluvremenu, ali su se češće zbivala pred golom gostiju. Silue je opet mogao do het-trika, ali ga je u ključnom trenutku izblokirao Glavčić, no nakon kornera Šljivića najviše je skočio kapiten Andrej Pavlović i poravnao na 3:3.