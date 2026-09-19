Plakaće u Surdulici za ispuštenom šansom: Partizan padao, ustajao, krvario, ali odbio da se raspadne

Na kraju balade, ipak, Partizan je upisao još jedan meč koji nije dobio. I reprezentativnu pauzu dočekuje u zoni ispadanja! Od devet odigranih utakmica u dosadašnjem delu Mozzart Bet Superlige, tim Saše Ilića je dobio – dve. Nema svetla na kraju tunela, a prolazi kolo za kolom, utakmica za utakmicom. I niko ne može ni da pretpostavi da kada će se i kako će se ova agonija završiti.

Ako nešto može da raduje Sašu Ilića sa ovog meča je što je njegov tim odbio da se preda. Kada je delovalo da Partizan hoda po tankoj žici iznad ambisa, sa dva gola zaostatka na semaforu i sa igračem manje na terenu, na drugo poluvreme je istrčao neki drugi tim, koji je izgledao kao čopor besnih pasa. Naspram apsolutne divlje horde iz prvog dela. Uspeo je Partizan da se vrati iz dva gola minusa, pa da ponovo ode u „minus jedan“, pa da i taj zaostatak stigne i da u finišu prošeta loptu ispred gol-linije Radnikovog gola...

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Zahvaljujući Mozzart Relaxu, na ovoj utakmici su prošli i kec i iks. Kec zbog toga što je Radnik vodio sa dva gola razlike, a u tom slučaju, kod Mozzart Relaxa je tip na taj tim već prošao, bez obzira na krajnji ishod.

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Trener Radnika Zoran Rendulić večeras teško da će sklopiti oka. Njegov tim je igrao perfektno u prvom poluvremenu, izgledao je povremeno kao Mančester siti naspram Partizana. Brzo i efektno je iskoristio igrača više da ode na „plus dva“. I onda je – stao. Neverovatno je kako je Radnik uleteo u mašinu Parnog valjka u drugom delu, kako je u situaciji 11 na 10 primio dva gola. Pa, opet je ekipa iz Surdulice povela, preko sjajnog Bogdanovića, ali ni to nije bilo dovoljno za pobedu. Teško se pomiriti sa tim da daš četiri gola Partizanu i – ne pobediš.

Ko zna koji put ove sezone se desilo da su crno-beli dobro otvorili meč: Miladinović je u 7. minutu sa peterca pogodio prečku, ali je Kojzek u 18. minutu na dodavanje Seka doveo Partizan u vođstvo. Delovalo je da gosti iz Beograda imaju kontrolu, mada je Radnik i te kako znao da zapreti, mada su njegove najbolje šanse bile iz ofsajda. Ali su bile naznake crno-belima za ono šta ih čeka do kraja. Do izjednačenja je došlo u 27. minutu, Kvarši je dobio fenomenalnu loptu od Novakovića i matirao Krunića.