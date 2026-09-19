Plakaće u Surdulici za ispuštenom šansom: Partizan padao, ustajao, krvario, ali odbio da se raspadne
Vreme čitanja: 18min | sub. 19.09.26. | 20:52
Radnik vodio 3:1 sa igračem više, na kraju crno-beli uspeli da se spasu još jednog poraza – 4:4
Plakaće u Surdulici za ovakvom šansom. Ne ukazuje se često prilika da se demolira Partizan, koji se u prvom poluvremenu na tacni poslužio Radniku. A, tim Zorana Rendulića igrao kao sat. Tačno, precizno, odvažno, maštovito.
Dva gola vođstva i igrač više bila je prednost na poluvremenu za Radnik, ali crno-beli su odbili da se predaju. Padali su, ustajali, krvarili, patili, izgledali kao potpuna banda na terenu u većem delu utakmice, pa kao pravi Parni valjak u drugom poluvremenu, a na kraju izvukli bod. I to napadajući svim snagama, sa desetoricom, da dođu do pobede. Na kraju spektakularnih 4:4. Utakmica za pamćenje. Makar je publika uživala ako treneri nisu...
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Na kraju balade, ipak, Partizan je upisao još jedan meč koji nije dobio. I reprezentativnu pauzu dočekuje u zoni ispadanja! Od devet odigranih utakmica u dosadašnjem delu Mozzart Bet Superlige, tim Saše Ilića je dobio – dve. Nema svetla na kraju tunela, a prolazi kolo za kolom, utakmica za utakmicom. I niko ne može ni da pretpostavi da kada će se i kako će se ova agonija završiti.
Ako nešto može da raduje Sašu Ilića sa ovog meča je što je njegov tim odbio da se preda. Kada je delovalo da Partizan hoda po tankoj žici iznad ambisa, sa dva gola zaostatka na semaforu i sa igračem manje na terenu, na drugo poluvreme je istrčao neki drugi tim, koji je izgledao kao čopor besnih pasa. Naspram apsolutne divlje horde iz prvog dela. Uspeo je Partizan da se vrati iz dva gola minusa, pa da ponovo ode u „minus jedan“, pa da i taj zaostatak stigne i da u finišu prošeta loptu ispred gol-linije Radnikovog gola...
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Zahvaljujući Mozzart Relaxu, na ovoj utakmici su prošli i kec i iks. Kec zbog toga što je Radnik vodio sa dva gola razlike, a u tom slučaju, kod Mozzart Relaxa je tip na taj tim već prošao, bez obzira na krajnji ishod.
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Trener Radnika Zoran Rendulić večeras teško da će sklopiti oka. Njegov tim je igrao perfektno u prvom poluvremenu, izgledao je povremeno kao Mančester siti naspram Partizana. Brzo i efektno je iskoristio igrača više da ode na „plus dva“. I onda je – stao. Neverovatno je kako je Radnik uleteo u mašinu Parnog valjka u drugom delu, kako je u situaciji 11 na 10 primio dva gola. Pa, opet je ekipa iz Surdulice povela, preko sjajnog Bogdanovića, ali ni to nije bilo dovoljno za pobedu. Teško se pomiriti sa tim da daš četiri gola Partizanu i – ne pobediš.
Ko zna koji put ove sezone se desilo da su crno-beli dobro otvorili meč: Miladinović je u 7. minutu sa peterca pogodio prečku, ali je Kojzek u 18. minutu na dodavanje Seka doveo Partizan u vođstvo. Delovalo je da gosti iz Beograda imaju kontrolu, mada je Radnik i te kako znao da zapreti, mada su njegove najbolje šanse bile iz ofsajda. Ali su bile naznake crno-belima za ono šta ih čeka do kraja. Do izjednačenja je došlo u 27. minutu, Kvarši je dobio fenomenalnu loptu od Novakovića i matirao Krunića.
A, onda trenuci koji su u velikoj meri usmerili utakmicu. Detalj koji je slika i prilika potpunog rasula u Partizana na klupskom nivou: Milan Vukotić je za deset sekundi dobio dva žuta kartona zbog prigovora! Nešto što se ne viđa tako često u profesionalnom fudbalu. Ali, očigledno je da u timu Partizana vlada totalna anarhija, da u svlačionici ne postoji bilo kakav autoritet, da igrači mogu da rade šta god hoće. Nepuna tri minuta nakon što je Srđan Jovanović poslao Milana Vukotića van terena - a onda ga kamera uhvatila kako ga je sočno opsovao - Radnik je došao do drugog gola, do prednosti.
Kada je Lazić pred kraj prvog dela povisio na 3:1 na još jednu asistenciju neuhvatljivog Jovanovića, delovalo je da je to – to. Da Partizan neće imati šta da traži na surduličkoj „Bombonjeri“ u drugom delu... A, na kraju se desilo da je tim Saše Ilića dobio drugo poluvreme 3:1 sa igračem manje!?
Radnik kao da se uplašio Partizanove energije, gde je apsolutno prednjačio Demba Sek, najpre strelac, pa asistent za izjednačenje. I opet je na to tim iz Surdulice odgovorio novim vođstvom, još jednim pogotkom Bogdanovića, ali ni to nije bilo dovoljno da bi se i Radnik upisao kao klub koji je ove jeseni pobedio crno-bele. Novajlija Lima je pokupio otpadak posle kornera za 4:4.
Bilo je šansi na obe strane do kraja. Spasić, Čumić... Ostalo je – nerešeno. Za nezadovoljstvo i jednih i drugih. Nezadovoljstvo Radnika šta je ispustio, nezadovoljstvo Partizana našta je ličio u prvom poluvremenu u Surdulici...
RADNIK – PARTIZAN 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 64 Lazić 42 – Kojzek 18, Sek 54, Simić 58, Lima 73/
Stadion: Gradski
Sudija: Srđan Jovanović
Crveni karton: Vukotić (Partizan) 35. minut
RADNIK (4-2-3-1): Radojčić 6 – Lazić 6, Abubakar 5, Stojanović 5, Sonja 5 – Pejović 6 (od 67. Zorić 6), Popović 6 – Kvarši 7, Novaković 7,5, Jovanović 7,5 (od 62. Spasić 6) – Bogdanović 8.
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić 5,5 – Samson 5, Lima 5,5, Simić 5,5, Petrović 5 – Baba 5 (od 69. Aleksić 6), Vukotić 5 – Sek 8 (od 88. Zubairu -), Miladinović 5 (od 46. Zeković 5), Trifunović 5 (od 46. Čumić 6) – Kojzek 7 (od 69. Že 5,5).
Igrač utakmice: Vukašin Bogdanović (Radnik) 8.
MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO
Subota
Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)
/Ljajić 15, Miljković 63 - Bakić 48, Petrović 93/
Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)
/Sukačev 2 – Glišić 60/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)
/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/
Radnik - Partizan 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 64 Lazić 42 – Kojzek 18, Sek 54, Simić 58, Lima 73/
Nedelja
17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR
19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR
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