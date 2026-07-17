Tuhelu krivi DNK engleskog fudbala i nadmorska visina?! I tvrdi da im nikakva taktika ne bi pomogla…

Tomas Tuhel našao se na meti kritika, prvenstveno zbog izmena. Njegova odluka bila je da 17 minuta posle gola Entonija Gordona izvede strelca, krilnog napadača, i zameni ga štoperom Ezrijem Konsom . Prebacio se na formaciju sa petoricom pozadi, tumbao je do iznemoglosti, uveo i Nika O‘Rajlija i Dena Berna , a posle te dve izmene primio dva komada za sedam minuta. Prvo niko nije izašao na šut Enca Fernandeza , potom je omaleni Lautaro Martinez sve nadvisio.

Bezmalo da nema čoveka na Ostrvu koji za poraz u polufinalu od Argentine neće okriviti Tomasa Tuhela , ali ako pitate selektora – nije tako, nije do njega. Da, jeste u prvi mah rekao da preuzima odgovornost, ali kada je malo vremena prošlo, pronašao je stvari koje su dovele do neuspeha, a to su: nadmorska visina i DNK engleskog fudbala?!

Svi engleski igrači koji su se našli u kaznenom prostoru kada je Lionel Mesi zavrnuo desnicom na drugu stativu, a Lautaro Martinez trznuo glavom, visoki su od 182 do 201 centimetra, a napadač Intera – tek 175. I nije prvi koji ih je nadskočio. Spočitava mu se i što je njegov tim za 18 minuta i 37 sekudni, u rasponu od 66. do 84. minuta, razmenio tek dva dodavanja?! Zaista neverovatno. Ali, po Tomasu Tuhelu, formacija i izmene u Atlanti nisu bili pogrešni.

„U tom trenutku sam osećao da nama nikakva taktika na svetu ne bi mogla da pomogne. Objasniću i zašto: bili smo previše pasivni, nismo bili dovoljno fizički dominantni. Nismo zaustavljali ulaske u naš šesnaesterac, protrčavali su nam, a i dodavanja su nam bila pogrešna“, rekao je Tomas Tuhel.

Iako je uvodio defanzivce, uverava da mu namera nije bila da se povuče.

„Još nisam video podatke, ali mislim da se odmah nakon gola momentum potpuno promenio i da nam je posed lopte drastično opao. Više nismo uspevali da uđemo u duele, zato smo se povlačili sve dublje i duble. To nam nikada nije bio plan, ali se desilo. Nismo mogli da zaustavimo ubacivanja iz drugog plana, njihove vezne igrače koji su se ubacivali u naše prazne prostore. Takođe su njihova dodavanja bila na najvišem nivou. Morate da vratite loptu u svoj posed, inačene možete da se oslobodite pritiska“, poručio je selektor Gordog Albiona i za poraz u polufinalu Mudnijala pokušao da se opere tako što je upro prstom u engleski fudbal:

„Mislim da je posed lopte ključan. To možda nije u našem DNK, na način na koji je u španskom, argentinskom ili brazilskom – da uzmemo loptu i kontrolišemo utakmicu“. To „našem“ umesto „engleskom“ nije kao da će nekoga odobrovoljiti, niti da će ljudi na Ostrvo drugačije doživeti šta je rekao… (©Reuters) Engleska nije bila u stanju da zadrži loptu, da ukrade vreme, da prebaci težište igre na protivničku polovinu. Našla se u samrtničkom ropcu, krkljala je u nedostatku rešenje. Tu je krivica Tomasa Tuhela, jer nijednog ofanzivca nije ubacio dok Argentina nije preokrenula. Nije se odlučio za Bukaja Saku i(li) Nonija Maduekea, a oni bi mogli da se daju u beg… Možda mu je nedostajao neko ko bi mogao da „zaključa“ loptu, ali isto tako Kobija Mejnua uopšte nije koristio. Možda on i nije taj, ali jednu opciju u veznom redu je na turniru precrtao, Džordan Henderson je sam sebe povredio prilikom proslave, dok Fila Fodena, Kola Palmera i Morgana Gibs Vajta nije ni pozvao. Na mnoga pitanja tek će morati da odgovori, ne samo na to zašto je prešao na petoricu pozadi…

„Cilj prelaska na petoricu pozadi nije bio da postanemo pasivniji, već da postanemo aktivniji, da brže izlazimo na krila i da ne otvaramo prostor između poslednje četvorke. Podstiočemo sve da iskorače u tom pogledu, ali se jednostavno mučimo sa tim“.

I ne samo sa tim, još jednu stvar je apostrofirao. U više navrata. To su putovanja. Engleska jre prešla oko 23.000 kilometara za pet nedelja, a Tomas Tuhel smatra da su ekstremni uslovi uzeli danak.

„Tokom celog turnira smo se mučili na fizičkom planu – igranje na vrućini, pa na velikoj nadmorskoj visini, zatim sa igračem manje i tako dalje. Na kraju nas je to skupo koštalo“. Nije mu prvi put da se za vreme trajanja Svetskog prvenstva žali na uslove, nadmorsku visinu, promenu grada i slične faktore. Uradio je to i pred duel sa Meksikom, zbog uspon na 2.240 metara. Na toj visini se nalazi stadion Asteka.

„Preporuka je da odete ili deset dana ranije, što je za nas nemoguće, ili u poslednjem trenutku, što se ne dozvoljava (FIFA ne dozvoljava prim. aut). To je ogromna prednost za Meksiko. Lopta će leteti drugačije“, pričao je pred utakmicu osmine finala, nije zgoreg podsetiti.