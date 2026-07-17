Šaras kompletira tim: Klajburn stigao na Bosfor

Amerikanac je bio jedan od prvih za koje se znalo da neće ostati u Barseloni, pa je bio slobodan u izboru nove sredine. Imao je u minuloj sezoni neke spektakularne utakmice, kao što je ona protiv Crvene zvezde u plej-inu, a pamti se i trojka za pobedu u poslednjoj sekundi okršaja u Beogradskoj areni s Partizan Mozzart Betom. Međutim, forma je znala da mu varira, ali kada se sve sabere i oduzme prosečan učinak u Evroligi od 13,8 poena i 4,2 skoka bili su više nego dovoljno da ga prigrli Fenerbahče.

Dvostruki prvak Evrope će naredne takmičarske godine imati dosta izmenjen tim u odnosu na sastav iz prošle sezone.

Fener je promenio veliki broj igrača na svim pozicijama, a klub su pojačali Trent Forest, Ševon Šilds, Brekston Ki, Šejn Larkin, Sertač Šanli, Ignas Sarguinas, Markus Bingam i sada Klajburn. Bio je Fenerbahče aktivan i što se tiče novih ugovora, pa su saradnju produžili Kris Silva, Tejlen Horton Taker i Nikolo Meli.