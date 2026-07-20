U Štutgartu zadovoljni zbog Miloševićevih golova: Jovanov kvalitet nije sporan

Štutgartu bi zato bilo najbolje da obojicu mladih Srba pozajmi negde gde će igrati, ali Milošević je već istakao da posle epizoda u Sankt Galenu, Partizanu i Verderu ne namerava ponovo da ide na pozajmicu. Ako ne može da dobije šansu u Štutgartu najradije bi da ga klub proda.

Henes je dobro svestan tog nezvaničnog ultimatuma, obratio je zato posebnu pažnju na 20-godišnjeg Čačanina.

“Dobro se nosi sa svojom situacijom, u kontaktu smo. Njegov kvalitet nije sporan, ovde je samo reč o njegovoj šansi da igra. Još uvek je mlad fudbaler”, kazao je Henes.

17.00: (2,65) TPS (3,30) Ilves (2,50)

Sportski direktor Fabijan Volgemut je takođe pričao o Miloševiću. Kako je istakao, golovi niželigašu nisu nešto što će toliko da utiče na njegov status, ali pristup igri definitivno nije prošao nezapaženo.Ž

“Morate da stavite sve u određenu perspektivu. Međutim, očigledno je da može odmah da utiče na igru. Uvek je spreman i izuzetno je sposoban da se adaptira”, rekao je Volgemut.

Što se tiče Jovanovića, izvesno je da će on negde na pozajmicu posle sezone u kojoj nije gotovo uopšte igrao. Bivšeg igrača Vojvodine, Crvene zvezde i OFK Beograda muči to što nema pasoš neke članice Evropske Unije, pa nema pravo da igra za B tim Štutgarta.

“Pratimo situaciju na transfer pijaci. Početak priprema mu je bio gotovo savršen”, kratko je ocenio Henes.

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