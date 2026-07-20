U Štutgartu zadovoljni zbog Miloševićevih golova: Jovanov kvalitet nije sporan
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 13:25
Bivši napadač Partizana i mladi krilni napadač Lazar Jovanović su postigli po dva pogotka u prijateljskoj utakmici protiv petoligaša Balingena (7:0), posle čega su o njima pričali trener Švaba Sebastijan Henes i sportski direktor Fabijan Volgemut
U toku su pripreme za novu sezonu Bundeslige, a u nedelju je nemački predstavnik u Ligi šampiona Štutgart deklasirao petoligaša Balingen sa 7:0. Po dva gola na tom meču postigli su srpski fudbaleri Jovan Milošević i Lazar Jovanović, te su tako naterali svog šefa stručnog štaba Sebastijana Henesa da priča o njima. Nažalost, i dalje im nisu velike šanse da ih gledamo u startnoj postavi ove sezone.
Obojica imaju ogromnu konkurenciju. Milošević u špicu treba da se “bije” za minute pored Deniza Undava, Ermedina Demirovića i Džeremija Arevala, dok su Jovanoviću konkurenti Džejmi Leveling, Badredin Buanani i Tijago Tomaš.
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Štutgartu bi zato bilo najbolje da obojicu mladih Srba pozajmi negde gde će igrati, ali Milošević je već istakao da posle epizoda u Sankt Galenu, Partizanu i Verderu ne namerava ponovo da ide na pozajmicu. Ako ne može da dobije šansu u Štutgartu najradije bi da ga klub proda.
Henes je dobro svestan tog nezvaničnog ultimatuma, obratio je zato posebnu pažnju na 20-godišnjeg Čačanina.
“Dobro se nosi sa svojom situacijom, u kontaktu smo. Njegov kvalitet nije sporan, ovde je samo reč o njegovoj šansi da igra. Još uvek je mlad fudbaler”, kazao je Henes.
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Sportski direktor Fabijan Volgemut je takođe pričao o Miloševiću. Kako je istakao, golovi niželigašu nisu nešto što će toliko da utiče na njegov status, ali pristup igri definitivno nije prošao nezapaženo.Ž
“Morate da stavite sve u određenu perspektivu. Međutim, očigledno je da može odmah da utiče na igru. Uvek je spreman i izuzetno je sposoban da se adaptira”, rekao je Volgemut.
Što se tiče Jovanovića, izvesno je da će on negde na pozajmicu posle sezone u kojoj nije gotovo uopšte igrao. Bivšeg igrača Vojvodine, Crvene zvezde i OFK Beograda muči to što nema pasoš neke članice Evropske Unije, pa nema pravo da igra za B tim Štutgarta.
“Pratimo situaciju na transfer pijaci. Početak priprema mu je bio gotovo savršen”, kratko je ocenio Henes.
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