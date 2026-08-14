U Voši se pripremaju za ambijent u Novom Pazaru

Njegov saradnik Nikola Mitić istakao je da se ekipa ne priprema samo na terenu za drugo gostovanje u sezoni, već da se sa igračima radi i na psihičkom planu.

„Čeka nas prvo gostovanje otkako smo došli u klub. Meč u Novom Pazaru zahteva i psihološku pripremu za ambijent koji je specifičan. Naše pripreme za svaki meč su iste, ali naravno, tu ima dodataka u zavisnosti od rivala, kao što je sada slučaj“, počeo je Mitić dodatno analizirao protivnika.

„Posle pobede protiv kragujevačkog Radničkog i remija sa Mladošću, usledila su dva poraza. Imali su dosta promena u ekipi, ali je primetno da su podigli intenzitet u poslednjim mečevima, bez obzira na te rezultate.“

Sportski radnik iz Vranja smatra da ovaj tim Stare dame ima kapacitet da u Novom Pazaru odigra po instrukcijama šefa struke od prvog do poslednjeg minuta.

„Naš cilj je da kontrolišemo intenzitet utakmice. Prvo poluvreme meča protiv Radnika je dobar put u tome, a naravno potrudićemo se da što više istrajemo u toj kontroli intenziteta i dešavanja na terenu, ne samo 45 minuta što je bio slučaj na utakmici prošlog kola. Siguran sam da ovaj tim to može i da će to pokazati kako na narednom meču, tako i u nastavku sezone“, kaže 35-godišnji asistent.

Matić je za kraj istakao da u ekipi nema novih kadrovskih problema i da je jednini i dalje odsutan Kufre Eta, te da veruje da Novosađani mogu da se nadaju i pozitivnom rezultatu, ali i kvalitetnijoj igri u ponedeljak.

„Trenirali smo jako dobro cele nedelje, energija na treninzima je sjajna, atmosfera u timu takođe. Verujem da ćemo biti još bolji taktički, nego na prethodnom meču i da će nam sve to doneti rezultat kakav želimo“, zaključio je mladi stručnjak.