U Voši se pripremaju za ambijent u Novom Pazaru
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 16:49
„Naše pripreme za svaki meč su iste, ali naravno, tu ima dodataka u zavisnosti od rivala, kao što je sada slučaj“, reko je pomoćni trener Lala Nikola Mitić
Nakon dva vezana trijumfa na Karađorđu, novi stručni štab Vojvodine na čelu sa Markom Savićem zabeležiće svoje prvo gostovanje u ponedeljak, kada idu na noge ekipi Novog Pazara (20.00, Arena Premium 1).
Još uvek u procesu aklimatizacije na novi klub i nove igrače, Savić će zajedno sa svojim pomoćnicima probati da i na jugu Srbije nastavi pobednički niz, ali i da dodatno unapredi igru kojom on i njegovi pomoćnici nisu bili zadovoljni protiv Radnika.
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Njegov saradnik Nikola Mitić istakao je da se ekipa ne priprema samo na terenu za drugo gostovanje u sezoni, već da se sa igračima radi i na psihičkom planu.
„Čeka nas prvo gostovanje otkako smo došli u klub. Meč u Novom Pazaru zahteva i psihološku pripremu za ambijent koji je specifičan. Naše pripreme za svaki meč su iste, ali naravno, tu ima dodataka u zavisnosti od rivala, kao što je sada slučaj“, počeo je Mitić dodatno analizirao protivnika.
„Posle pobede protiv kragujevačkog Radničkog i remija sa Mladošću, usledila su dva poraza. Imali su dosta promena u ekipi, ali je primetno da su podigli intenzitet u poslednjim mečevima, bez obzira na te rezultate.“
Sportski radnik iz Vranja smatra da ovaj tim Stare dame ima kapacitet da u Novom Pazaru odigra po instrukcijama šefa struke od prvog do poslednjeg minuta.
„Naš cilj je da kontrolišemo intenzitet utakmice. Prvo poluvreme meča protiv Radnika je dobar put u tome, a naravno potrudićemo se da što više istrajemo u toj kontroli intenziteta i dešavanja na terenu, ne samo 45 minuta što je bio slučaj na utakmici prošlog kola. Siguran sam da ovaj tim to može i da će to pokazati kako na narednom meču, tako i u nastavku sezone“, kaže 35-godišnji asistent.
Matić je za kraj istakao da u ekipi nema novih kadrovskih problema i da je jednini i dalje odsutan Kufre Eta, te da veruje da Novosađani mogu da se nadaju i pozitivnom rezultatu, ali i kvalitetnijoj igri u ponedeljak.
„Trenirali smo jako dobro cele nedelje, energija na treninzima je sjajna, atmosfera u timu takođe. Verujem da ćemo biti još bolji taktički, nego na prethodnom meču i da će nam sve to doneti rezultat kakav želimo“, zaključio je mladi stručnjak.