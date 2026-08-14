Završen posao, Godts krenuo u Pariz: Ajaksu na kraju 55.000.000 evra

Žuri se Parižanima da što pre završe posao oko ofanzivca, kako bi mogao da igra u Superkupu Francuske za vikend, konkretno u nedelju. U takmičarskoj je formi, fizički je spreman i nema nikakvih prepreka da se odmah gurne u tim Luisa Enrikea, čim pristigne. Nada se i on da bi mogao da u nedelju već bude makar na klupi za utakmicu protiv Lensa, verovatno se odmah i okiti prvim trofejem u redovima francuskog velikana, mada za to postoje male šanse. Ne i nemoguće, zato je brzo iz Dablina otišao u Pariz i verovatno dok ovo čitate, već je na lekarskim pregledima.

Da se podsetimo, Ajaks je odbio prvobitnu ponudu od 40.000.000 uz 5.000.000 evra na ime bonusa i samo odmahnuo rukom na nezadovoljavajuću cifru za njih. U jednom trenutku su čak hteli i da ga zadrže, ali kada Pari Sen Žermen dođe po to što hoće, gotovo uvek se cela priča završi u njihovu korist. Tražio je Ajaks 60.000.000 evra okruglo, a na kraju su se našli na 55.000.000 evra sa sve bonusima. Do sada je Ajaks zaradio 37.800.000 od prodaje igrača, plus sada Godts i kasa se lepo napunila i pored činjenice da su potrošili nešto više od 30.000.000 na dovođenje igrača.

Što se tiče Pari Sen Žermena, oni su za 50.000.000 doveli Magnesa Aklijuša iz Monaka - najboljeg igrača jednog od najvećih rivala - kao i Lukasa Dinja iz Aston Vile za 7.000.000 evra. Kada se doda dolazak Belgijanca i činjenica da će i Feran Tores najverovatnije stići u Pariz, na kraju će biti dobar prelaznik rok za njih i ozbiljan na potrošačkom nivou.

Prošle sezone, Godts je igrao fantastično u domaćem prvenstvu, gde je upisao dabl-dabl učinak sa 17 golova i 13 asistencija u Erediviziji. Ove sezone je imao dve asistencije protiv Vojvodine, dao je gol Šelburnu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije i od dresa amsterdamskog kluba oprostio se u domaćem šampionatu, gde je upisao asistenciju protiv Zvolea.