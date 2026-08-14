Završen posao, Godts krenuo u Pariz: Ajaksu na kraju 55.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 17:21
PSŽ dobija novo pojačanje, nadaju se da bi mogao da bude u timu za Superkup Francuske
Čekalo se samo da Ajaks prihvati zadovoljavajuću ponudu od Pari Sen Žermena i da se Mika Godts spakuje i krene putem glavnog grada Francuske. Amsterdamski velikan pokušao je da izvuče što je veću moguću sumu za transfer belgijskog krilnog napadača i na kraju su se našli na 55.000.000 evra, sve sa bonusima, javio je Fabricio Romano. Ruka ruci, sve je i definitivno dogovoreno i rešeno, tako da Pari Sen Žermen dobija sjajnog driblera i veliko pojačanje.
Fotografisan je već Godts sa agentom Žoržom Mendešom na aerodromu u Dablinu, odakle se zaputio u Pariz na lekarske preglede. Bio je sa ekipom na gostovanju Šelburnu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, ali nije ulazio u igru, što je i samo po sebi bio jasan znak da se samo čeka trenutak kada će napustiti Ajaks.
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Žuri se Parižanima da što pre završe posao oko ofanzivca, kako bi mogao da igra u Superkupu Francuske za vikend, konkretno u nedelju. U takmičarskoj je formi, fizički je spreman i nema nikakvih prepreka da se odmah gurne u tim Luisa Enrikea, čim pristigne. Nada se i on da bi mogao da u nedelju već bude makar na klupi za utakmicu protiv Lensa, verovatno se odmah i okiti prvim trofejem u redovima francuskog velikana, mada za to postoje male šanse. Ne i nemoguće, zato je brzo iz Dablina otišao u Pariz i verovatno dok ovo čitate, već je na lekarskim pregledima.
Da se podsetimo, Ajaks je odbio prvobitnu ponudu od 40.000.000 uz 5.000.000 evra na ime bonusa i samo odmahnuo rukom na nezadovoljavajuću cifru za njih. U jednom trenutku su čak hteli i da ga zadrže, ali kada Pari Sen Žermen dođe po to što hoće, gotovo uvek se cela priča završi u njihovu korist. Tražio je Ajaks 60.000.000 evra okruglo, a na kraju su se našli na 55.000.000 evra sa sve bonusima. Do sada je Ajaks zaradio 37.800.000 od prodaje igrača, plus sada Godts i kasa se lepo napunila i pored činjenice da su potrošili nešto više od 30.000.000 na dovođenje igrača.
Što se tiče Pari Sen Žermena, oni su za 50.000.000 doveli Magnesa Aklijuša iz Monaka - najboljeg igrača jednog od najvećih rivala - kao i Lukasa Dinja iz Aston Vile za 7.000.000 evra. Kada se doda dolazak Belgijanca i činjenica da će i Feran Tores najverovatnije stići u Pariz, na kraju će biti dobar prelaznik rok za njih i ozbiljan na potrošačkom nivou.
Prošle sezone, Godts je igrao fantastično u domaćem prvenstvu, gde je upisao dabl-dabl učinak sa 17 golova i 13 asistencija u Erediviziji. Ove sezone je imao dve asistencije protiv Vojvodine, dao je gol Šelburnu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije i od dresa amsterdamskog kluba oprostio se u domaćem šampionatu, gde je upisao asistenciju protiv Zvolea.