Svuda pođi, kući dođi: Zahid se, posle Partizana, vratio u Volerengu
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 17:05
Ugovor do kraja 2027. godine, zasužio dres sa brojem 11, možda debituje već u nedelju
U ubedljivom porazu Partizana od Crvene zvezde (0:3) u poslednjem večitom derbiju, u plej-ofu prethodne sezone Mozzart Bet Superlige, odigranom krajem aprila, Gajas Zahod ušao je u igru u sudijskoj nadoknadi i odigrao tek par minuta. Ispostavilo se da mu je to bio oproštaj od crno-belog dresa.
U preostala četiri kola bio je van protokola, napustio je klub iz Humske i nakon što je prethodnih šest nedelja trenirao sa matičnom Volerengom, danas je ozvaničeno da se vratio tamo gde je sve i počelo. Gde je odigrao preko 120 zvaničnih utakmica. I odakle se 2017. godine otisnuo u inostranstvo.
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Potpisao je ugovor do kraja sezone 2027, zadužio dres sa brojem 11, a, kako navode iz norveškog kluba, da li će imati pravo nastupa već u nedelju protiv Olesunda, zavisi od toga da li će dokumentacija iz Beograda stići na vreme.
“Lep je osećaj ponovo biti kod kuće! Tu sam tek kratko, ali je sjajno što se stvari odvijaju kako treba. Zaista je lep osećaj biti ovde. Bilo je primamljivo, osećao sam želju da mogu da doprinesem. Zaista se radujem tome.”
Ovaj 31-godišnjak je u prethodnoj deceniji nosio dresove APOEL-a iz Nikozije, Panatinaikosa, Ankaragudžua i Partizana.
“Bilo je to neverovatno putovanje koje je uključivalo mnoga fudbalska iskustva, sa usponima i padovima; postao sam otac dva divna dečaka, a nedavno sam prošao i kroz povredu ukrštenih ligamenata. Ti periodi su me ojačali i učinili zrelijim, i osećam da sam mnogo napredovao zahvaljujući svim tim iskustvima.”
Prvi trener Johanes Mosgard ima samo reči hvale za Zahida, a posebno ističe liderske kvalitete koje je stekao u inostranstvu.
“Potrebni su nam igrači koji su ‘lica’ Osla i lideri; on se vraća sa velikim iskustvom iz međunarodnog fudbala. Činjenica da je u prethodnim klubovima bio kapiten mnogo govori o njegovom karakteru, a to je upravo ono što nam ovde neophodno. Neko ko može da unese energiju i podigne atmosferu u svlačionici, ko može da postavi standarde, unapredi trenažni proces i donese pravi mentalitet. Sa njim dobijamo i čoveka i fudbalera vrhunskog kalibra”, rekao je Mosgard, dodavši da mu se čini da povratak kući nije bila prva opcija za kreativnog vezistu:
“Zapravo mislim da nije imao nameru da se vrati kući i razmatrao je opcije u inostranstvu. Ipak, sam kaže da oseća pozitivnu energiju kojoj jednostavno želi da se priključi. Odriče se određenih pogodnosti kako bi postao deo ovog projekta, umesto da nastavi karijeru u inostranstvu. Samo to pokazuje da dobijamo čoveka koji je na pravom mestu i umom i srcem.”
Gajas Zahid je debitovao za Volerengu u pobedi od 3:1 protiv Oda na stadionu Ulevaal u avgustu 2011. godine. Od tada je odigrao 127 utakmica i postigao 34 gola za prvi tim. Navijači Partizana pamtiće ga kao stranca koji je bljesnuo po dolasku, a nakon teške povrede nikada nije uspeo da se vrati na taj nivo. Mada nije baš ‘u fulu’ dobijao ni šansu, o čemu je imao svoju verziju koju je svojevremeno ispričao u intervjuu za Mozzart Sport. Sve skupa, 70 utakmica, devet golova i 14 asistencija u crno-belom dresu. Zauvek će ostati utisak da je moglo i više...