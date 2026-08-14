Rijerina prva poruka Zvezdinim navijačima: Ozdravite, pa da se vraćamo

Dan u kojem je Crvena zvezda ozvaničila dolazak Alberta Rijere. Potpisao je Španac dvogodišnji ugovor na stadionu Rajko Mitić i došao je spreman da umiri duhove u Ljutice Bogdana nakon šokantnog i razočaravajućeg ispadanja u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe.

Nema mnogo vremena da se upozna sa ekipom koju je nasledio od Dejana Stankovića, do prvog od dva okršaja sa Viktorijom Plzenj za ulazak u glavnu fazu Lige Evrope imaće svega nekoliko treninga sa ekipom, a u međuvremenu je stigao da se oglasi i pošalje prvu poruku navijačima Crvene zvezde, poruku za podizanje morala.