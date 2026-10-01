Udeo srpskih igrača u Superligi: Vojvodina iznenađenje, Mačva i Lučani bez premca

Mladost iz Lučana se još drži domaćeg kursa, sa Džonom Merijem koji predstavlja praktično strano telo u Dragačevu. Na papiru tu su još Tašovski, Begović i Ukrajinac Bondarenko, koji je trenutno van kadra.

I nekako se očekivalo da Mladost, Zemun i Mačva budu u vrhu kada govorimo o zastupljenosti domaćih igrača, ali veliko iznenađenje predstavlja pojavljivanje Vojvodine u ovoj kategoriji. Očigledno je klub pod komandom Dragoljuba Zbiljića odlučio da promeni kurs i osloni se na ovdašnju krv. Zanimljivo je da Vojvodina ima samo šestoricu igrača sa stranim pasošima. Najjaču ulogu ima štoper Kornel Suč. Dolaskom Marka Savića uloga je smanjena Lukasu Barosu, dok je Kufre Eta povređen. Rumun Butean isto kuburi sa povredama, mada je u prethodnom periodu bio na margini. Izgubio je status posle odličnih igara Lazara Nikolića. Vezista Ifet Đakovac ima pasoš Bosne i Srbije. Tu je samo još napadač Mulahusejnović.

Očigledno je da će Vojvodina imati slično opredeljenje i u bližoj budućnosti, bez obzira na to što su Seri i Bamidele donedavno predstavljali ozbiljnu snagu. Najavio je i Dragoljub Zbiljić da će Voša želeti da isforsira igrače iz škole.

„Igramo sa puno igrača čija se prezimena završavaju na –ić, ili kao što je rasprostranjeno u Vojvodini –ov / –ev. Sa ovog podneblja! To su, pre svega, srpski reprezentativci sa šireg spiska, uz nekoliko igrača iz BiH, naše škole. U narednom periodu vrlo malo fudbalera angažovaćemo sa strane, hoćemo da se okrenemo omladincima i kadetima, studiozno se radi sa njima”, poručio je Zbiljić.

Zanimljivo je da Vojvodina ima čak devet stranaca manje od IMT-a, i osam manje u odnosu na kragujevački Radnički. Vojvodina je derbi u Humskoj počela sa jednim strancem (Mulahusejnović), dok su crno-beli imali četvoricu. Još drastičniji primer viđen je u drugom kolu protiv Crvene zvezde. Novosađani su i tada počeli meč sa jednim legionarom, dok je šampion igrao sa sedmoricom. Veruju u Novom Sadu da će na taj način biti na usluzi Veljku Paunoviću.

Crvena zvezda, bar prema zvaničnim podacima, ima 19 inostranih igrača. Ubedljivo najviše u ligi. Mada u tu grupu spadaju i Sava Radanović, Mihailo Ristić, Stefan Gudelj, Matej Strika, Rade Krunić, Gaštarov i Ivanić koji imaju dvojno državljanstvo.

Već smo pomenuli da IMT ima 15 stranaca, najviše posle Crvene zvezde, dok je na trećem mestu Radnički sa 14. Istina, u Kragujevcu imaju mnogo momaka sa dvojnim državljanstvom. Partizan ima 13 legionara, uz dodatak da Vukotić, Milić, Samson i Zubairu imaju i srpske isprave.

Železničar dobro balansira, iako na platnom spisku ima 12 inostranih igrača. U Pančevu je, ipak, glavna snaga domaća osnovica.

Isto kao u Nišu (zvanično ih ima osam), poasrbno od kada je Marko Neđić skratio ulogu Kanuteu.