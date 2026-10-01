Žoao Feliks razmišlja o povratku u Evropu, u Barselonu!?

S obzirom na to da u novembru puni 27 godina, ima Portugalac dovoljno vremena da se još jednom oproba na top nivou. Ne krije da mu je to želja, dok je katalonski Sport otišao korak dalje i objavio da bi Žoao Feliks od 1. jula sledeće godine mogao ponovo da nosi dres Barselone.

Navodi se da trenutno nije u prvom planu Đoana Laporte niti Hansija Flika, ali kako će Barselona usled velikog trešenja ovog leta ponovo biti pod prismotrom zbog finansijskog fer-pleja, klub će morati da se okrene jeftinijim rešenjima. A, gde ćeš bolje od slobodnog igrača koji je u formi.

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Samo još da Feliks zadrži trenutni nivo, jer tokom sezone 2023/24 nije baš blistao. Daleko od toga da je bio loš, ali nije uspeo da ubedi Ćavija da mu je potreban u timu. Nije ga tadašnji trener Katalonaca ni želeo na pozajmici, već se pisalo da je zapravo u pitanju usluga Đoana Laporte prijatelju, a čuvenom menadžeru Žoržu Mendešu.

Kako bilo, pomenuti Sport piše da bi Žoao Feliks pristao na drastično manju platu nego što je ima u Al Nasru (17.500.000 evra neto po sezoni), a podseća se i na slučaj Žoaa Kansela, koji se u avgustu vratio kao slobodan igrač baš iz Saudijske Arabije.

"Srećan sam u Al Nasru. Čeka me druga godina ugovora, a na kraju sezone ću imati 27 godina. Razmišljao sam o povratku u Evropu, ne znam da li na kraju ove ili sledeće sezone, ali želja mi je da se vratim i ponovo nastupam u Ligi šampiona. Naravno da me i dalje motiviše želja da igram na top nivou, u najjačem klupskom takmičenju, protiv najboljih klubova", iskren je bio Feliks u intervjuu za madridski AS.

Formu sa klupskog nivoa uspeo je Žoao Feliks da donese u reprezentaciju, pa je u prva dva kola Lige nacija bio junak portugalske selekcije. Dao je gol za pobedu protiv Velsa (1:0), a onda i prvi u pobedi protiv Norveške (2:1). U obe utakmice je igrao od početka do kraja i zaista deluje da je nekadašnji đak Benfike napravio odličan potez odlaskom u Saudijsku Arabiju, ali i da je kvalitetom na mnogo višem nivou od tamošnje lige.

Povratak u Barselonu zaista bi bio veliko iznenađenje, ali ne i nemoguć imajući u vidu ekonomsku situaciju kluba i kvalitet/motivaciju igrača.

GRUPA 4

20.45: (3,40) Danska (3,50) Portugalija (2,10) - MOZZART RELAX

20.45: (6,75) Vels (4,90) Portugalija (1,42) - MOZZART RELAX