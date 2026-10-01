Žoao Feliks razmišlja o povratku u Evropu, u Barselonu!?
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 17:22
Katalonski Sport podseća da Portugalac sledećeg leta postaje slobodan igrač i navodi da bi mogao nazad na Kamp Nou
Preporodio se Žoao Feliks u Saudijskoj Arabiji. Dolazak u Al Nasr odlično mu je prijao i Portugalac ponovo igra sa osmehom na licu. U tekućoj sezoni je na četiri pogotka i tri asistencije u osam utakmica, a prošle je u 47 nastupa dao 26 golova i imao 19 asistencija.
Podsećanja radi, u klub iz Rijada stigao je iz Čelsija za 35.000.000 evra, posle slabih epizoda u Londonu, te Milanu, Barseloni, pa i Atletiko Madridu, koji ga je svojevremeno platio Benfiki preko 120.000.000. Uspeli su Madriđani da povrate nešto više od polovine te sume prvo pozajmicom, a onda i prodajom Čelsiju, ali ne može se reći da je Feliks opravdao očekivanja. Ipak, promena klime ga je trgla i ponovo privlači pažnju. A, kako je potpisao dvogodišnji ugovor, idućeg leta će postati slobodan igrač.
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S obzirom na to da u novembru puni 27 godina, ima Portugalac dovoljno vremena da se još jednom oproba na top nivou. Ne krije da mu je to želja, dok je katalonski Sport otišao korak dalje i objavio da bi Žoao Feliks od 1. jula sledeće godine mogao ponovo da nosi dres Barselone.
Navodi se da trenutno nije u prvom planu Đoana Laporte niti Hansija Flika, ali kako će Barselona usled velikog trešenja ovog leta ponovo biti pod prismotrom zbog finansijskog fer-pleja, klub će morati da se okrene jeftinijim rešenjima. A, gde ćeš bolje od slobodnog igrača koji je u formi.
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Samo još da Feliks zadrži trenutni nivo, jer tokom sezone 2023/24 nije baš blistao. Daleko od toga da je bio loš, ali nije uspeo da ubedi Ćavija da mu je potreban u timu. Nije ga tadašnji trener Katalonaca ni želeo na pozajmici, već se pisalo da je zapravo u pitanju usluga Đoana Laporte prijatelju, a čuvenom menadžeru Žoržu Mendešu.
Kako bilo, pomenuti Sport piše da bi Žoao Feliks pristao na drastično manju platu nego što je ima u Al Nasru (17.500.000 evra neto po sezoni), a podseća se i na slučaj Žoaa Kansela, koji se u avgustu vratio kao slobodan igrač baš iz Saudijske Arabije.
"Srećan sam u Al Nasru. Čeka me druga godina ugovora, a na kraju sezone ću imati 27 godina. Razmišljao sam o povratku u Evropu, ne znam da li na kraju ove ili sledeće sezone, ali želja mi je da se vratim i ponovo nastupam u Ligi šampiona. Naravno da me i dalje motiviše želja da igram na top nivou, u najjačem klupskom takmičenju, protiv najboljih klubova", iskren je bio Feliks u intervjuu za madridski AS.
Formu sa klupskog nivoa uspeo je Žoao Feliks da donese u reprezentaciju, pa je u prva dva kola Lige nacija bio junak portugalske selekcije. Dao je gol za pobedu protiv Velsa (1:0), a onda i prvi u pobedi protiv Norveške (2:1). U obe utakmice je igrao od početka do kraja i zaista deluje da je nekadašnji đak Benfike napravio odličan potez odlaskom u Saudijsku Arabiju, ali i da je kvalitetom na mnogo višem nivou od tamošnje lige.
Povratak u Barselonu zaista bi bio veliko iznenađenje, ali ne i nemoguć imajući u vidu ekonomsku situaciju kluba i kvalitet/motivaciju igrača.
GRUPA 4
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20.45: (6,75) Vels (4,90) Portugalija (1,42) - MOZZART RELAX