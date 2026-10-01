Marko Gudurić: Zaigrao sam za Partizan sa 15 godina; protiv Amerike... Bili smo neverovatno blizu

Reprezentativac Srbije prisetio se kako je iz rodnog Priboja došao do velike scene.

"Otišao sam na probu u Zvezdu, FMP i Partizan i tako su ljudi u Beogradu saznali za mene. Posle toga sam se preselio i započeo svoj put. FMP je jedan pd najboljih timova za razvoj mladih igrača. Kada sam bio tamo na probi, rekli su mi da sam talentovan, ali da je roster popunjen i da ću možda sledeći put moći da im se pridružim , ali ne te godine. Tako sam na kraju zaigrao za Partizan sa 15 godina. Odigrao sam jako dobre obe utakmice protiv FMP-a te sezone, a onda me je isti taj trener zvao da se priključim njima".

Prisetio se Gudurić zlatne medalje na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

"Da budem iskren, trenutak kada sam shvatio da bih mogao nešto ozbiljno da napravim u košarci bilo je Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina u Italiji. Osvojili smo zlato, a ja sam izabran u najbolju petorku turnira. To je za mene definitivno bio momenat kada sam pomislio da možda mogu da budem uspešan i napravim nešto od svoje karijere. Jako se dobro sećam tih trenutaka, iako su bili pre 10-11 godina. Ne smatram sebe nužno igračem za završnicu ili popularno rečeno "clutch game". Ne razmišljam o tome na taj način, samo želim da uradim ono što je najbolje za tim. Iskreno celu karijeru sam se trudio da radim ono što je najbolje za ekipu, kako bismo pobeđivali. Eto, kroz karijeru me je lopta nekako često pronalazila, a ja nisam stidljiv i ne bežim od prilike, šanse i odgovornosti. Blagosloven sam i zahvalan Bogu, kao i svim mojim saigračima i trenerima na tome što mi veruju da budem onaj koji donosi odluke".