Marko Gudurić: Zaigrao sam za Partizan sa 15 godina; protiv Amerike... Bili smo neverovatno blizu
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 15:52
Srpski reprezentativac se za klupske kanale milanske Olimpije prisetio brojnih momenata iz svoje karijere
Sezonama je Marko Gudurić bio zaštitni znak Fenerbahčea sa kojim je u takmičarskoj 2024/2025 osvojio titulu prvaka Evrope. Lane je reprezentativac Srbije Istanbul zamenio Milanom, a sada levoruki šuter igra svoju drugu sezonu u dresu Manekene.
Nije Gudurić neko ko je sklon davanju intervjua, ali klupske medije nije mogao da izbegne, pa je tako u razgovoru za zvanične naloge milanske Olimpije pričao o nekim prilično zanimljivim stvarima.
"Zaljubio sam se u košarku 2002. godine, gledajući reprezentaciju Jugoslavije, odnosno Srbije na Svetskom prvenstvu. To je moje prvo sećanje na košarku i pobeda nad Amerikancima u četvrtfinalu Svetskog prvenstva. Bodiroga mi je tada bio omiljeni igrač, jedan od najvažnijih u tom timu, tako da sam odrastao uz njih. Kasnije, iz mlađe generacije idol mi je postao Dijamantidis", počeo je priču Gudurić.
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"Otišao sam na probu u Zvezdu, FMP i Partizan i tako su ljudi u Beogradu saznali za mene. Posle toga sam se preselio i započeo svoj put. FMP je jedan pd najboljih timova za razvoj mladih igrača. Kada sam bio tamo na probi, rekli su mi da sam talentovan, ali da je roster popunjen i da ću možda sledeći put moći da im se pridružim , ali ne te godine. Tako sam na kraju zaigrao za Partizan sa 15 godina. Odigrao sam jako dobre obe utakmice protiv FMP-a te sezone, a onda me je isti taj trener zvao da se priključim njima".
Prisetio se Gudurić zlatne medalje na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.
"Da budem iskren, trenutak kada sam shvatio da bih mogao nešto ozbiljno da napravim u košarci bilo je Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina u Italiji. Osvojili smo zlato, a ja sam izabran u najbolju petorku turnira. To je za mene definitivno bio momenat kada sam pomislio da možda mogu da budem uspešan i napravim nešto od svoje karijere. Jako se dobro sećam tih trenutaka, iako su bili pre 10-11 godina. Ne smatram sebe nužno igračem za završnicu ili popularno rečeno "clutch game". Ne razmišljam o tome na taj način, samo želim da uradim ono što je najbolje za tim. Iskreno celu karijeru sam se trudio da radim ono što je najbolje za ekipu, kako bismo pobeđivali. Eto, kroz karijeru me je lopta nekako često pronalazila, a ja nisam stidljiv i ne bežim od prilike, šanse i odgovornosti. Blagosloven sam i zahvalan Bogu, kao i svim mojim saigračima i trenerima na tome što mi veruju da budem onaj koji donosi odluke".
Pričao je Gudurić i o uspesima u dresu reprezentacije, kao i onog poraza u finalu Svetskog prvenstva u Manili.
"Naravno da sam ponosan. Ja i svi moji saigrači smo neverovatno ponosni i srećni, iako nije lako u tim trenucima kada izgubite finale. Bivši saigrač iz Fenera i reprezentativac Italije Điđi Datome je u Manili igraju svoje poslednje takmičenje za nacionalni tim. Posle poraza u finalu poslao mi je poruku u kojoj mi čestita i sećam se da mi je napisao da bi dao sve klupske medalje za samo jednu sa reprezentacijom, toliko mu je to važno. Kada mi je to napisao, shvatio sam šta smo napravili Bili smo tužni jer smo izgubili finale, ali posle te poruke posložio sam stvari u pravu perspektivu".
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Moralo je da se priča i o prošlim Olimpijskim igrama, kada je Srbiji malo falilo da pobedi reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu.
"Toliko emocija. Biti tako blizu. Svi su bili toliko fokusirani i odlučni. Apsolutno svi momci, ko god da se našao na terenu, dao je 100% svojih mogućnosti. Sada kada prebiram po sećanjima, bili smo neverovatno blizu (pobede protiv SAD-a). Samo nam je falilo malo energije na kraju, ali nas je stigao umor. Ipak, to je bila odlična utakmica i sjajno iskustvo. Strašna utakmica, jedna od najboljih ikada. Okruženje i činjenica da si na Olimpijskim igrama je nešto o čemu sanjaš", rekao je Marko Gudurić.