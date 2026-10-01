Nagrada od 24.000.000 dolara za rezervnog pleja Toronta
Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 17:29
Darko Rajaković veruje u Džamala Šida
Nakon što je ozvaničen trejd Kavaja Lenarda u Toronto Reptorse, postalo je jasno da je franšiza iz Kanade jedan od favorita da skine Njujork Nikse sa trona Istočne konferencije. Darko Rajaković na papiru ima sjajan roster, a danas je stigla vest da je novi ugovor potpisao Džamal Šid.
Rezervni plejmejker je stavio paraf na trogodišnju saradnju vrednu 24.000.000 dolara, odnosno 8.000.000 po sezoni.
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Šid je prošle sezone odigrao svih 82 utakmice regularnog dela, od kojih je 12 započeo u prvoj petorci, a prosečno je beležio 6,6 poena, 1,7 skokova i 5,4 asistencije za 22,6 minuta po meču.
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Upisao je 354 asistencije ulazeći sa klupe, što je najviše od svih rezervnih igrača u NBA ligi tokom sezone 2025/26. i ujedno novi rekord franšize Toronto Reptorsa.
Šidova uloga se povećala tokom serije u plej-ofu protiv Klivlend Kavalirsa. Odigrao je svih sedam utakmica, od kojih je četiri započeo kao starter, uz prosek od devet poena, dva skoka, pet asistencija i 1,4 ukradene lopte za 32 minuta po utakmici.
Šid je stigao u NBA nakon četiri sezone na Univerzitetu Hjuston, a prvobitno su ga draftovali Sakramento Kingsi, pre nego što su njegova prava sa drafta trejdovana u Toronto. Tokom svoje prve dve NBA sezone pokazao da pripada u najjačoj ligi na svetu i kao potvrda toga stigao je novi ugovor.