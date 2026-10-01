Perkins ne vidi Jokića kao MVP-ja: Kao ni Šeja ili Vembija

Tako smatra da će MVP predstojeće sezone neće biti Nikola Jokić, Viktor Vembanjama, Šej Gildžes Aleksander ili Luka Dončić, već ta nagrada ide u ruke ni manje ni više nego Entoniju Edvardsu.

„Da, verujem da je pod priskom, a takođe verujem i da će osvojiti titulu najkorisnijeg igrača ove sezone jer će moći da se prebaci na svoju prirodnu poziciju, a to je dvojka, i davaće koševe igrajući rame uz rame sa Lamelom Bolom.”

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Perkins je Edvardsa stavio u isti koš sa Kevinom Garnetom i Raselom Vesbrukom.

„Neko bi mogao da tvrdi i kaže da Lamelo Bol zapravo nije igrao pod pritiskom i da nije igrao važnu košarku na visokom nivou, ali Entoni Edvards... gledajte, ja sam tokom karijere igrao sa toliko članova Kuće slavnih. Ali postoje dva člana Kuće slavnih koja se izdvajaju i sa kojima sam delio teren: Kevin Garnet i Rasel Vesbruk. Određeni momci ti daju određeni nivo samopouzdanja i stila. Entoni Edvards je jedan od takvih pojedinaca.”

Smatra da će Edvards podići Bolov nivo igre.

„Daće Lamelu Bolu određeni nivo samopouzdanja, ne da mu je bilo neophodno, ali izvući će ono najbolje iz njega. Kada odete na gostovanje, izađete iz autobusa i prolazite kroz tunel ulazeći u protivničku dvoranu, imate momka kao što je Entoni Edvards koji vam daje stav i samopouzdanje — a on će to preneti i na LaMela Bola. I zato mislim da će njih dvojica odlično funkcionisati zajedno.”

20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)

Timbervulvsi su bili jedan od najboljih timova u Zapadnoj konferenciji tokom proteklih nekoliko sezona. Stigli su do finala konferencije 2024. i 2025. godine, ali su oba puta poraženi.

Prošle sezone, Minesota je stigla do druge runde gde je igrala protiv San Antonio Spursa, koji su kasnije otišli u NBA finale. Delovalo je da je Vulvsima u poslednjih nekoliko godina nedostajao samo igrač ili dva da stignu do finala ili čak osvoje šampionski prsten.

Jedan od tih igrača koji su nedostajali bio je organizator igre pored Edvardsa. Minesota je to mesto popunilo upravo dovođenjem Bola, koji je prošle godine prosečno beležio 7,1 asistenciju. Edvards je takođe nastavio svoj razvoj sa 27,8 poena, 5,0 skokova i 3,6 asistencija u proseku.