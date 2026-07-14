UEFA planira da ruši Infantina, pitanje je samo s kim

Čak i to nije bilo dovoljno Infantinu da se makar primiri i prestane da bode oči javnosti, kao što je činio svakodnevnim privatnim letovima sa jednog na drugi stadion. Priče o mogućem dodatnom proširenju Svetskog prvenstva na čak 64 učesnika dodatno su iznervirale mnoge kojima je fudbal strast.

Da li će se to i dogoditi moglo bi da zavisi od predstojećih izbora za prvog čoveka Svetske fudbalske federacije, koji će se održati 18. marta u Rabatu, u Maroku.

Infantino je već najavio da će se kandidovati za svoj četvrti mandat, međutim, poslednjih dana sve više se piše o tome da mu UEFA sprema protivkandidata. Pitanje je "samo" koga?

Proces za prijavu kandidata traje do 18. novembra, tako da u evropskoj krovnoj organizaciji imaju dovoljno vremena da se pripreme i pronađu ime koje bi moglo da zameni Đanija Infantina na čelu FIFA.

BONUS KOD: MSP1

Kao logičan izbor nameće se Aleksander Čeferin, ali Slovenac navodno ne želi da se pomera sa pozicije prvog čoveka UEFA. Ambiciju da preuzime FIFA navodno nema ni prvi čovek Pari Sen Žermena i Evropske klupske asocijacije (ECA), Naser Al Kelaifi, te se kao prvi adut pominje poljski biznismen Darijuš Mioduski. Reč je o vlasniku i predsedniku Legije iz Varšave, kao i jednom od Al Kelaifijevih potpredsednika u ECA.

Van UEFA, ali pod uticajem evropskih fudbalskih čelnika, mogao bi da se kandiduje Kanađanin Viktor Montaljani, predsednik CONCACAF federacije, dok se za južnoafričkog milijardera Patrisa Motsepea, predsednika Afričke fudbalske federacije (CAF) piše da ima ambiciju da preuzme čelo FIFA, ali tek na izborima 2031, jer ne želi da ulazi u direktnu trku sa Infantinom, s kojim je u dobrim odnosima, baš kao i sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

KO ĆE BITI NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA?

1,90: Kilijan Embape (Francuska)

2,35: Lionel Mesi (Argentina)

11,0: Hari Kejn (Engleska)

20,0: Džud Belingem (Francuska)

U prethodne tri izborne trke Infantino je samo prvi put imao protivkandidata. Bilo je to 2016, kada je nasledio smenjenog Sepa Blatera. Pored njega, na mesto predsednika FIFA hteli su još šeik Salman bin Ebrahim Al Kalifa iz Bahreina, princ Ali bin Al Husein iz Jordana i francuski diplomata Žerom Šampanj. Infantino je do pobede došao u drugom krugu sa 115 glasova, pobedivši Al Kalifu sa 88.

Kako stvari stoje, moglo bi i u martu da bude uzbudljivo.