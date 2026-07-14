Olimpijakos ništa ne prepušta slučaju: Nema mrdanja za bekovski tandem
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 16:40
Pirejski crveno-beli se ekspresno bacili na posao u svrhu osiguravanja što moćnijeg rostera u pohodu na odbranu evropskog trona
Novi šampion Evrope, grčki Olimpijakos, već je angažovao dva ogromna pojačanja u spoljnoj liniji. U pitanju su, jasno, bivši košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer i Dominikanac Žan Montero. Uzimajući u obzir broj kvalitetnih bekova koje klub iz Pireja svakako poseduje, u košarkaškim kuloarima su postale aktuelne priče o eventualnim odlascima pojedinih ključnih igrača. Konkretno, Tajlera Dorsija i Tomasa Vokapa.
Međutim, kako javlja pouzdani Antonis Kalkavuras sa grčke Gazete, male su šanse da do njih i dođe. Konkretno, za Vokapa je veliko interesovanje pokazao Dubai, koji je sjajnom plejmejkeru ponudio ugovor vredan 6.000.000 evra za dve godine. Međutim, Olimpijakos je naumio da zadrži bivšeg košarkaša Žalgirisa, a ništa neće biti odlučeno pre početka priprema.
„U Olimpijakosu vlada osećaj da će Vokap teško otići. Klub ga trenutno očekuje na početku priprema. Ne postoji nikakva šansa da se sa njim sedne za sto radi revidiranja ili produžetka ugovora pre nego što pripreme počnu. To ima veze sa načinom na koji se sam Vokap postavio u celoj ovoj situaciji“, rekao je pomenuti izvor.
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Što se Dorsijeve situacije tiče, Olimpijakosovi zvaničnici su održali sastanak sa predstavnicima sjajnog šutera u Las Vegasu, a tema je upravo bila budućnost bivšeg košarkaša Fenerbahčea.
Po grčkim medijima su se pojavile informacije vezane za interesovanje PAOK-a za Dorsija, a pirejski crveno-beli su očigledno odlučili da sva nagađanja saseku u korenu i cementiraju reprezentativca Grčke, koji je bio jako bitan šraf u minulom šampionskom pohodu Olimpijakosa.
Tridesetogodišnji košarkaš ima ugovor sa Olimpijakosom do narednog leta, a nakon sastanka kojim su obe strane bile zadovoljne, zakazan je novi za sledeću sedmicu, kada će se razgovarati o konkretnijim detaljima vezanim za budućnost Dorsija u redovima velikana iz Pireja.
Evidentno da Olimpijakos ništa ne želi da prepusti slučaju i da radi sve u cilju da ima jednako moćan, ako ne i moćniji sastav nego minule sezone. Mada, to je i razumljivo ako pogledamo kakva pojačanja dolaze u Zeleni deo Atine, te nema sumnje da će grčki derbi biti – "absoulte cinema".