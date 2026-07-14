Olimpijakos ništa ne prepušta slučaju: Nema mrdanja za bekovski tandem

Novi šampion Evrope, grčki Olimpijakos, već je angažovao dva ogromna pojačanja u spoljnoj liniji. U pitanju su, jasno, bivši košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer i Dominikanac Žan Montero. Uzimajući u obzir broj kvalitetnih bekova koje klub iz Pireja svakako poseduje, u košarkaškim kuloarima su postale aktuelne priče o eventualnim odlascima pojedinih ključnih igrača. Konkretno, Tajlera Dorsija i Tomasa Vokapa.

Međutim, kako javlja pouzdani Antonis Kalkavuras sa grčke Gazete, male su šanse da do njih i dođe. Konkretno, za Vokapa je veliko interesovanje pokazao Dubai, koji je sjajnom plejmejkeru ponudio ugovor vredan 6.000.000 evra za dve godine. Međutim, Olimpijakos je naumio da zadrži bivšeg košarkaša Žalgirisa, a ništa neće biti odlučeno pre početka priprema.

„U Olimpijakosu vlada osećaj da će Vokap teško otići. Klub ga trenutno očekuje na početku priprema. Ne postoji nikakva šansa da se sa njim sedne za sto radi revidiranja ili produžetka ugovora pre nego što pripreme počnu. To ima veze sa načinom na koji se sam Vokap postavio u celoj ovoj situaciji“, rekao je pomenuti izvor.