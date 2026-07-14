Brunčević u Uzbekistanu, društvo mu pravi Tošeski

"Pojurićemo elitnu diviziju, verujem da ćemo na kraju i uspeti. Tu smo, a dosta bodova je u opticaju. Tošeski i ja ostajemo do zime, posle ćemo videti. Uslovi su fenomenalni. Stadion u Katakurganu je gradilište, pa treniramo u sportskom centru reprezentacije Uzbekistana u Taškentu. Slično je kao kod nas u Staroj Pazovi", kaže Brunčević za Mozzart Sport.

Centralni bek rođen 1999. vraća se u Aziju posle nešto više od godinu i po. Na najvećem kontinentu nastupao je za Hougang junajted i Balestje Kalsu iz Singapura.

Popularni Bruno je prošle sezone odigrao 20 utakmica na tri fronta za Novi Pazar, a upisao je asistenciju u prvenstvenom trijumfu na strani nad OFK Beogradom (2:0). Veruje da će superligaš sa obala Jošanice i Raške zadržati visok kurs u Mozzart Bet Superligi.

"Mislim da će ponovo da bude dobro. Ni prošle godine nismo beležili sjajne rezultate tokom pripremnog perioda, pa je sezona bila odlična. Nadam se pobedi na subotnjoj premijeri protiv Kragujevačana. Večernji termin, pun stadion i pobeda Pazara", poručio je iz Taškenta Ensar Brunčević.