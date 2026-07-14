Brunčević u Uzbekistanu, društvo mu pravi Tošeski

Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 16:22
Doskorašnji fudbaleri Novog Pazara i Napretka sa Katakurganom napadaju elitnu diviziju
Pazarac Ensar Brunčević odlučio se za novi izazov u karijeri. Iako je imao opciju produžetka saradnje sa petoplasiranim klubom Mozzart Bet Superlige 2025/26, skoro dva metra visoki štoper je kao slobodan igrač potpisao ugovor do kraja godine sa uzbekistanskim Katakurganom. Društvo u tamošnjem drugoligašu praviće mu Miloš Tošeski, donedavno vezista kruševačkog Napretka.
U Pro ligi Uzbekistana odigrano je deset kola, a posle pauze za vreme Svetskog prvenstva, na programu je preostalih 16. Katakurgan je u grupi timova rangiranih između trećeg i petog mesta sa 18 bodova, osam manje od vodećeg Arala. Šampion ide direktno u Super ligu, dok drugi i treći na tabeli razigravaju za plasman u najjači rang.
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"Pojurićemo elitnu diviziju, verujem da ćemo na kraju i uspeti. Tu smo, a dosta bodova je u opticaju. Tošeski i ja ostajemo do zime, posle ćemo videti. Uslovi su fenomenalni. Stadion u Katakurganu je gradilište, pa treniramo u sportskom centru reprezentacije Uzbekistana u Taškentu. Slično je kao kod nas u Staroj Pazovi", kaže Brunčević za Mozzart Sport.
Centralni bek rođen 1999. vraća se u Aziju posle nešto više od godinu i po. Na najvećem kontinentu nastupao je za Hougang junajted i Balestje Kalsu iz Singapura.
Popularni Bruno je prošle sezone odigrao 20 utakmica na tri fronta za Novi Pazar, a upisao je asistenciju u prvenstvenom trijumfu na strani nad OFK Beogradom (2:0). Veruje da će superligaš sa obala Jošanice i Raške zadržati visok kurs u Mozzart Bet Superligi.
"Mislim da će ponovo da bude dobro. Ni prošle godine nismo beležili sjajne rezultate tokom pripremnog perioda, pa je sezona bila odlična. Nadam se pobedi na subotnjoj premijeri protiv Kragujevačana. Večernji termin, pun stadion i pobeda Pazara", poručio je iz Taškenta Ensar Brunčević.