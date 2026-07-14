Oglasio se Nenad Krstić zbog Orlića: Svi imaju nosioci imaju povoljnije termine od nas
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 16:15
Pred duel sa Italijanima na U20 Evrobasketu, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Nenad Krstić osvrnuo se na odluku organizatora
Muška U20 reprezentacija Srbije ostvarila je maksimalan učinak u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Ljubljani i kao prvoplasirana ekipa svoje grupe izborila plasman u osminu finala, gde će se u sredu od 20.30 časova sastati sa selekcijom Italije.
Pred duel sa Italijanima, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Nenad Krstić osvrnuo se na odluku organizatora o terminu i dvorani u kojoj će biti odigran meč.
„Zadovoljan sam igrom naše reprezentacije i maksimalnim učinkom u grupi, ali prilično iznenađen odlukom organizatora da se naša utakmica osmine finala protiv Italije igra u maloj dvorani Stožice od 20.30 časova. Iskustvo govori da bi nosilac grupe trebalo da ima drugačiji termin, pogotovo ako uzmemo u obzir da potencijalni protivnik u četvrtfinalu svoju utakmicu igra nekoliko sati ranije, a da je reč o drugoplasiranom ili trećeplasiranom timu iz grupe. Prema informacijama koje smo imali, trebalo je da igramo od 16 časova u velikoj dvorani. Simptomatično je da smo počeli takmičenje u maloj dvorani, zatim igrali u velikoj sali, a sada se ponovo vraćamo u manju dvoranu. Svi nosioci grupa imaju značajno povoljnije termine u odnosu na nas. Nama je najvažnije da naša ekipa ima mir pred najvažnije utakmice i da nastavi da predstavlja Srbiju u najboljem svetlu, kao i do sada“, rekao je Krstić.
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Uprkos okolnostima, mladi košarkaši Srbije okreću se obavezama na terenu i sa mnogo samopouzdanja ulaze u nokaut fazu takmičenja. Duel Srbije i Italije u osmini finala Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina igra se u sredu od 20.30 časova u Ljubljani.