Oglasio se Nenad Krstić zbog Orlića: Svi imaju nosioci imaju povoljnije termine od nas

Muška U20 reprezentacija Srbije ostvarila je maksimalan učinak u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Ljubljani i kao prvoplasirana ekipa svoje grupe izborila plasman u osminu finala, gde će se u sredu od 20.30 časova sastati sa selekcijom Italije.

Pred duel sa Italijanima, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Nenad Krstić osvrnuo se na odluku organizatora o terminu i dvorani u kojoj će biti odigran meč.

„Zadovoljan sam igrom naše reprezentacije i maksimalnim učinkom u grupi, ali prilično iznenađen odlukom organizatora da se naša utakmica osmine finala protiv Italije igra u maloj dvorani Stožice od 20.30 časova. Iskustvo govori da bi nosilac grupe trebalo da ima drugačiji termin, pogotovo ako uzmemo u obzir da potencijalni protivnik u četvrtfinalu svoju utakmicu igra nekoliko sati ranije, a da je reč o drugoplasiranom ili trećeplasiranom timu iz grupe. Prema informacijama koje smo imali, trebalo je da igramo od 16 časova u velikoj dvorani. Simptomatično je da smo počeli takmičenje u maloj dvorani, zatim igrali u velikoj sali, a sada se ponovo vraćamo u manju dvoranu. Svi nosioci grupa imaju značajno povoljnije termine u odnosu na nas. Nama je najvažnije da naša ekipa ima mir pred najvažnije utakmice i da nastavi da predstavlja Srbiju u najboljem svetlu, kao i do sada“, rekao je Krstić.