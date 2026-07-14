Šarunas Jasikevičijus veruje u zemljaka i povratnika
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 16:32
Ignas Sargiunas i Sertač Šanli u Fenerbahčeu
Nastavlja Fenerbahče da bude jedan od najaktivnijih timova na tržištu. U Istanbul su stigla brojna velika pojačanja, za neka se već sad može reći da su revolucionarna, poput potpisa Šejna Larkina, koji je sigurno uzdrmao Evropu, ali je potrebno ojačati i klupu.
Dvostruki prvak Evrope obelodanio je još dva potpisa, a reč je o Ignasu Sargiunasu i povratniku Sertaču Šanliju.
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Litvanac je stavio paraf na trogodišnju saradnju (dva plus jedan sezona) i sigurno je da će dati poseban šmek Fenerbahčeu. Reč je o "detetu" Žalgirisa, ali je afirmaciju stekao u redovima najvećeg rivala Ritasa s kojim je prošle sezone osvoji FIBA Ligu šampiona. Statistika u njegovom slučaju ne odstupa mnogo, ma o kom takmičenju da je reč. U Ligi šampiona beležio je 11,2 poena i 3,1 skok, dok je u nacionalnom šampionatu bio na 12,9 poena.
Ono što je za njega takođe bitno napomenuti jeste da ima iskustvo i iz svih kategorija nacionalne selekcije. Igrao je za tim Letonije doslovno u svim uzrastima, dok je ove sezone debitovao i za A reprezentaciju u kvalifikacijama za Mundobasket. Upravo je njegovim poenima Litvanija nadigrala na gostovanju Veliku Britaniju, kada je sa dve trojke za osam sekundi rešio pitanje pobednika. Ono što jeste pitanje to je koliko će Litvanac dobiti šansu da se iskaže pored aždaja, kakve su Tejlen Horton Taker, Trent Forest, Vejd Boldvin, Šejn Larkin... Međutim, isto tako nema dileme da će Šarunas Jasikevičijus na najbolji mogući način tretirati svog zemljaka.
Pomalo iznenađujuće jeste to što se u klub vratio Šanli. Turski reprezentativac je prošle sezone igrao u Dubaiju i Bešiktašu, a nije se baš iskazao ni u jednoj od ove dve sredine. Svakako da će biti tek treća opcija ako se uzme u obzir da je Fenerbahče produžio ugovor s Krisom Silvom, kao i to da se čeka startna petica.
Dvostruki prvak Evrope je do sada ozvaničio potpise Foresta, Ševona Šildsa, Brekstona Kija, Šejna Larkina, Šanlija i Sargiunasa, a pored već pomenute pozicije centra tražiće se i pojačanja na mestu krila.