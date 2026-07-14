Šarunas Jasikevičijus veruje u zemljaka i povratnika

Litvanac je stavio paraf na trogodišnju saradnju (dva plus jedan sezona) i sigurno je da će dati poseban šmek Fenerbahčeu. Reč je o "detetu" Žalgirisa, ali je afirmaciju stekao u redovima najvećeg rivala Ritasa s kojim je prošle sezone osvoji FIBA Ligu šampiona. Statistika u njegovom slučaju ne odstupa mnogo, ma o kom takmičenju da je reč. U Ligi šampiona beležio je 11,2 poena i 3,1 skok, dok je u nacionalnom šampionatu bio na 12,9 poena.

Ono što je za njega takođe bitno napomenuti jeste da ima iskustvo i iz svih kategorija nacionalne selekcije. Igrao je za tim Letonije doslovno u svim uzrastima, dok je ove sezone debitovao i za A reprezentaciju u kvalifikacijama za Mundobasket. Upravo je njegovim poenima Litvanija nadigrala na gostovanju Veliku Britaniju, kada je sa dve trojke za osam sekundi rešio pitanje pobednika. Ono što jeste pitanje to je koliko će Litvanac dobiti šansu da se iskaže pored aždaja, kakve su Tejlen Horton Taker, Trent Forest, Vejd Boldvin, Šejn Larkin... Međutim, isto tako nema dileme da će Šarunas Jasikevičijus na najbolji mogući način tretirati svog zemljaka.