UEFA ponovo kaznila Partizan, ovog puta „stradala“ zapadna tribina
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Vreme čitanja: 1min | sub. 26.09.26. | 11:11
Na sledećoj evropskoj utakmici 5.000 mesta manje, a tu je i uslovna kazna
Gotovo da nije bilo poslednjih godina neke evropske utakmice u Humskoj posle koje UEFA nije kaznila Partizan. Trend se nastavio i ovog leta...
Disciplinska komisija UEFA kaznila je crno-bele zbog utakmice sa Hetafom u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Ponovo je u pitanju rasističko ili diskriminatorno ponašanje, zbog kojeg će Partizan na prvoj sledećoj evropskoj utakmici morati da zatvori sektor od 5.000 mesta i to na zapadnoj tribini! Do sada uglavnom na tom delu stadiona nije bilo značajnih ekscesa...
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Nije to kraj, jer će Partizan morati i da plati 30.000 evra globe zbog upotrebe pirotehnike (20.000e) i zbog korišćenja lasera koji su sa tribina usmeravani ka terenu (10.000e).
Nije ni to sve. Partizan će zbog diskriminatornog ponašanja biti i pod dvogodišnjom uslovnom kaznom. Ako se incidenti ponovo u periodu od dve godine, aktiviraće se ova kazna, a ona će značiti zatvaranje 15.000 mesta na zapadnoj i južnoj tribini, dakle – polovine stadiona.