UEFA ponovo kaznila Partizan, ovog puta „stradala“ zapadna tribina

Gotovo da nije bilo poslednjih godina neke evropske utakmice u Humskoj posle koje UEFA nije kaznila Partizan. Trend se nastavio i ovog leta...

Disciplinska komisija UEFA kaznila je crno-bele zbog utakmice sa Hetafom u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Ponovo je u pitanju rasističko ili diskriminatorno ponašanje, zbog kojeg će Partizan na prvoj sledećoj evropskoj utakmici morati da zatvori sektor od 5.000 mesta i to na zapadnoj tribini! Do sada uglavnom na tom delu stadiona nije bilo značajnih ekscesa...