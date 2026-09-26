Dalas na evropski pogon: Biberović ubojiti šuter, a tu je i španski tandem

Biberović u NBA dolazi kao izgrađeni šuter i deluje da je silno motivisan da to dokaže američkoj publici.

"Ja sam ubojiti šuter, kako se to već kaže. Videćete to ove sezone", bile su uvodne reči Biberovića na predstavljanju.

Turski reprezentativac istakao je generalnog menadžera Dalasa Majka Šmica kao jednog od najzaslužnijih za njegov dolazak.

"Majka Šmica poznajem još kada sam bio vrlo mlad, jer je on jedan od najboljih za skautiranje igrača. On zna sve o evropskim igračima, tako da mi je rad sa njim na neki način zona komfora. Kada su Meveriksi preuzeli prava na mene, razgovarao sam sa gospodinom Masaijem i Majkom Šmicom i bili smo na istoj talasnoj dužini. Moj san je oduvek bio da zaigram u NBA ligi, a organizacija Dalasa mi je pružila tu priliku".

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Nekadašnji igrač Fenerbahčea istakao je na koji način evropski igrači mogu da pomognu timu.

"Profesionalac sam postao sa 14 godina. Uvek sam igrao sa starijima i iskusnijima i upravo to utiče da brinemo jedni za druge, delimo loptu, podržavamo se i razumemo košaku. Verujem da su to stvari koje mi, kao Evropljani, možemo da donesemo ekipi. Igrači koji su bili ovde, a onda su došli u Evroligu, govorili su mi da bih trebalo da odem u NBA, jer su akcije kao stvorene za mene i one koji znaju da šutiraju, šire teren i slično. Svideo mi se način na koji su razgovarali sa mnom i ohrabrili me da napravim korak", rekao je Biberović.

Kada je reč o mladom Serhiju de Larei, on sa sobom ima i zemljaka Aldamu i istakao je da mu je upravo on najveća podrška.

"Naravno da mi je lakše. On je u ostalom lider i trudi se da prenese ono što je do sada postigao. Pokušava da nauči nove momke, sve koji su to. Savršeno je imati ga, da od njega učim i pokušam da unapredim svoju igru".