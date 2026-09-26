Dalas na evropski pogon: Biberović ubojiti šuter, a tu je i španski tandem
Vreme čitanja: 3min | sub. 26.09.26. | 11:04
Franšiza iz Teksasa ove sezone igra na šmek Starog kontinenta
Bliži se početak NBA lige, a sigurno da su Dalas Meveriksi jedna od ekipa koje će ove sezone biti pod posebnom lupom javnosti. Franšiza iz Teksasa mora da gradi novi identitet i ono što je posebno zanimljivo jeste da su se u određenoj meri okrenuli evropskim igračima.
Boje Dalasa ove sezone braniće dobro poznata imena poput Tarika Biberovića, Serhija de Laree i Santija Aldame. Španski centar je već izgradio ime u najjačoj ligi sveta, dok je na turskom reprezentativcu i nekadašnjem beku Valensije da se dokažu na najvećoj sceni.
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Biberović u NBA dolazi kao izgrađeni šuter i deluje da je silno motivisan da to dokaže američkoj publici.
"Ja sam ubojiti šuter, kako se to već kaže. Videćete to ove sezone", bile su uvodne reči Biberovića na predstavljanju.
Turski reprezentativac istakao je generalnog menadžera Dalasa Majka Šmica kao jednog od najzaslužnijih za njegov dolazak.
"Majka Šmica poznajem još kada sam bio vrlo mlad, jer je on jedan od najboljih za skautiranje igrača. On zna sve o evropskim igračima, tako da mi je rad sa njim na neki način zona komfora. Kada su Meveriksi preuzeli prava na mene, razgovarao sam sa gospodinom Masaijem i Majkom Šmicom i bili smo na istoj talasnoj dužini. Moj san je oduvek bio da zaigram u NBA ligi, a organizacija Dalasa mi je pružila tu priliku".
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Nekadašnji igrač Fenerbahčea istakao je na koji način evropski igrači mogu da pomognu timu.
"Profesionalac sam postao sa 14 godina. Uvek sam igrao sa starijima i iskusnijima i upravo to utiče da brinemo jedni za druge, delimo loptu, podržavamo se i razumemo košaku. Verujem da su to stvari koje mi, kao Evropljani, možemo da donesemo ekipi. Igrači koji su bili ovde, a onda su došli u Evroligu, govorili su mi da bih trebalo da odem u NBA, jer su akcije kao stvorene za mene i one koji znaju da šutiraju, šire teren i slično. Svideo mi se način na koji su razgovarali sa mnom i ohrabrili me da napravim korak", rekao je Biberović.
Kada je reč o mladom Serhiju de Larei, on sa sobom ima i zemljaka Aldamu i istakao je da mu je upravo on najveća podrška.
"Naravno da mi je lakše. On je u ostalom lider i trudi se da prenese ono što je do sada postigao. Pokušava da nauči nove momke, sve koji su to. Savršeno je imati ga, da od njega učim i pokušam da unapredim svoju igru".
Mladi Španac nastavio je da priča u superlativu o svom sunarodniku.
"Neverovatno je imati ga ovde. Mnogo mi pomaže oko tranzicije. Znamo se već poslednje tri godine, izgradili smo sjajan odnos. Smatram da možemo i ovde napraviti dobru hemiju. On je odličan šuter i mogu da ga pronađem na pravim pozicijama. Možemo da nadogradimo našu vezu i prenesemo ono što smo radili u reprezentaciji, tako da sam veoma srećan što je ovde".
Pričao je mladi De Larea i o ostalim igračima iz Španije koji su bili deo NBA.
"Riki Rubio, Hose Kalderon, Serhio Rodrigez... Kada sam bio mlađi, želeo sam da budem poput njih, ali moja visina, viši sam od njih. Svakako pokušavam da uzmem ponešto od svakog, kako bi bio što bolji. Bili su veoma važni za mene kada sam bio dečak i dalje imaju ogromnu važnost".
Za kraj i sam Santi Aldama je izuzetno srećan zbog mladog kolege iz reprezentacije.
"To je posebna stvar. Ne dešava se baš često da igrate sa Špancima. Sa Serhijom sam već igrao i on mi je prijatelj, tako da to daje još veću težinu. Samo pokušavam da mu pomognem na bilo koji način. On je profesionalac i znam da je sve shvatio. Ovo je super uzbudljivo za obojicu i retkost je što možemo zajedno da igramo u NBA", zaključio je jedan od glavnih igrača Dalasa.