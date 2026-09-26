Gaštarov dobija prve minute u nacionalnom dresu, Makedonija traži gol i senzaciju

Risovi su prvo igrali baraž za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Danske, potom utešni duel sa Irskom, a zatim i prijateljske mečeve protiv Bosne i Hercegovine i Turske. Alarm za domaćina predstavlja činjenica da na sva četiri susreta nije postignut nijedan gol. Upravo zato će duel sa Švajcarskom biti prilika da se popravi utisak, ali i da se prekine golgeterski post koji traje još od prethodnog ciklusa.

Biće to ujedno i prvi domaći meč Goceta Sedloskog na klupi nacionalnog tima. Novi selektor je reprezentaciju preuzeo pre nekoliko meseci i do sada je vodio na četiri utakmice, ali nijedna nije odigrana pred domaćom publikom.

Sedloski je za septembarsko okupljanje napravio nekoliko promena u sastavu, a pozvao je i nekoliko debitanata. Glavne uzdanice ostaju Eljif Elmas, koji je ovog leta pojačao Atalantu, kapiten Enis Bardi iz Konjaspora, kao i Bojan Miovski, napadač Glazgov Rendžersa. Posebnu pažnju privlači mladi Matej Gaštarov iz Crvene zvezde, vezista koji je odličnim partijama na klupskom nivou zaslužio poziv u A reprezentaciju i mogao bi da upiše prve minute u nacionalnom timu.

S druge strane, Švajcarska u Skoplje dolazi sa brojnim problemima. Jedan od kapitena Granit Džaka nije na raspolaganju zbog istrage koja se vodi u zemlji u vezi sa falsifikovanim kovid sertifikatom. Neće biti ni Noe Okafora, koji se povukao posle sukoba sa selektorom Muratom Jakinom, dok je Bril Embolo suspendovan zbog crvenog kartona dobijenog na Svetskom prvenstvu 2026. protiv Argentine. Pored toga, Jakin je ostao i bez dvojice iskusnih reprezentativaca. Kristijan Fasnaht i Silvan Vidmer završili su reprezentativne karijere, pa će favorit grupe morati da traži nova rešenja na pojedinim pozicijama.

15.00: (2,55) Slovenija (3,15) Škotska (2,90) MR

Ni domaćin neće biti kompletan. Darko Čurlinov propušta okupljanje iz administrativnih razloga, Nikola Serafimov je povređen, a neposredno pred meč otpao je i vezista Vardara Boban Nikolov. Na spisku nema ni iskusnog štopera Darka Velkovskog, dok će priliku da se nametnu dobiti debitanti u odbrani Anes Melići i Đorđe Džekov.

Švajcarska na papiru ima kvalitetniji sastav i status favorita, ali okolnosti u kojima dolazi u Skoplje ostavljaju prostor za nadu domaćinu. Može li Makedonija pred svojim navijačima da priredi iznenađenje protiv četvrtfinaliste Mundijala i na najbolji način otvori novi ciklus u Ligi nacija?

PIŠE: Martin TANASKOVSKI



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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 1. KOLO

Subota

GRUPA 1

15.00: (2,55) Slovenija (3,15) Škotska (2,90) MR

20.45: (7,50) Makedonija (4,70) Švajcarska (1,40) MR

*** kvote su podložne promenama

Petak

GRUPA 2

Gruzija - Severna Irska 0:1 (0:0)

/Čarls 90+9/

Mađarska - Ukrajina 0:1 (0:1)

/Sikan 42/