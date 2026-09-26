De la Fuenteova pretnja: Najbolje od Španije tek dolazi

To se ne plaši da kaže ni De la Fuente koji je ovih dana prihvatio ponudu federacije o produžetku saradnje, pa će po novom ugovoru primati više od 4.000.000 evra po godini.

Za njegovim timom je zastrašujuć niz od 38 mečeva bez poraza, svakako novi rekord i pitanje je da li će ove večeri biti zaustavljeni. Posle "pretnje" koju je izrekao pred novinarima u Londonu, sigurno da nikom nije svejedno.

"Nije nam dosta uspeha. Pred nama je nova priča, novi ciljevi. Moji igrači su motivisani, i dalje imamo istu glad i kao što ja kažem, najbolje tek dolazi. Na Vembliju ćemo promovisati novi dres sa dve zvezdice u grbu. Ima li boljeg mesta za tako nešto? Ne, ovo je zaista najbolje mesto i dodatni motiv nije potreban", kaže selektor Španije.

20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)

To ne znači da će Englesku, treću na poslednjem šampionatu sveta, shvatiti olako. Naprotiv, svestan je da i Tomas Tuhel i njegovi izabranici gore od želje da ih pobede.

"Igramo sa snažnim rivalom, veoma teškim protivnikom. Nema mesta za opuštanje. Postoje dodatne margine rasta. Želimo da ispunimo nove ciljeve i tražićemo od nas da odigramo na maksimalnom nivou. To je dobra vest da postoji prostor za rast. Želimo da rastemo, plafon još nismo dosegli", uveren je De la Fuente.

Stručnjak koji sebe opisuje kao nekog ko je "uzoran katolik" i koji se moli svakog jutra, pre nego što ode u teretanu da podiže tegove, kaže i da je "rođen da bude selektor nacionalnog tima". Rezultati idu u prilog tome što govori, ali meč sa Englezima prilika je za novu potvrdu kvaliteta.

"Engleska ima sjajan tim, reč je o supersili u svetu fudbala. Treći su na rang listi FIFA, igrali su finale na Euro i polufinale na Svetskom kupu, slični smo po tome što smo takođe veliki tim. Pokušavamo da podignemo očekivanja, posebno kada se suočavamo sa velikim protivnicima u teškim mečevima. I poraz je deo igre, upozoravam sve da može da se izgubi i kad igrate u najboljoj formi. Ono što je dobro je da i dalje verujemo u sebe", podvukao je De la Fuente.