De la Fuenteova pretnja: Najbolje od Španije tek dolazi
Vreme čitanja: 4min | sub. 26.09.26. | 11:23
Selektor Furije, koji je produžio ugovor do 2032. godine, planira da nastavi da dominira svetskim fudbalom sa reprezentacijom svetskih prvaka
Svež, nabildovanih bicepsa i silno motivisan, Luis de la Fuente, selektor reprezentacije svetskih prvaka, Španaca, ulazi u novi ciklus izazova sa Furijom. Utakmicom na Vembliju sa Engleskom od 20.45, Španija otvara novo poglavlje u A diviziji Lige nacija.
Ispostavilo se da će meč u Londonu biti prvi za Špance posle trijumfa nad Argentinom u finalu Svetskog prvenstva (1:0). Dakle, izazovi se nižu, ali Španiji je svejedno ko je sa druge strane terena. Ona planira da nastavi da dominira.
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To se ne plaši da kaže ni De la Fuente koji je ovih dana prihvatio ponudu federacije o produžetku saradnje, pa će po novom ugovoru primati više od 4.000.000 evra po godini.
Za njegovim timom je zastrašujuć niz od 38 mečeva bez poraza, svakako novi rekord i pitanje je da li će ove večeri biti zaustavljeni. Posle "pretnje" koju je izrekao pred novinarima u Londonu, sigurno da nikom nije svejedno.
"Nije nam dosta uspeha. Pred nama je nova priča, novi ciljevi. Moji igrači su motivisani, i dalje imamo istu glad i kao što ja kažem, najbolje tek dolazi. Na Vembliju ćemo promovisati novi dres sa dve zvezdice u grbu. Ima li boljeg mesta za tako nešto? Ne, ovo je zaista najbolje mesto i dodatni motiv nije potreban", kaže selektor Španije.
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
To ne znači da će Englesku, treću na poslednjem šampionatu sveta, shvatiti olako. Naprotiv, svestan je da i Tomas Tuhel i njegovi izabranici gore od želje da ih pobede.
"Igramo sa snažnim rivalom, veoma teškim protivnikom. Nema mesta za opuštanje. Postoje dodatne margine rasta. Želimo da ispunimo nove ciljeve i tražićemo od nas da odigramo na maksimalnom nivou. To je dobra vest da postoji prostor za rast. Želimo da rastemo, plafon još nismo dosegli", uveren je De la Fuente.
Stručnjak koji sebe opisuje kao nekog ko je "uzoran katolik" i koji se moli svakog jutra, pre nego što ode u teretanu da podiže tegove, kaže i da je "rođen da bude selektor nacionalnog tima". Rezultati idu u prilog tome što govori, ali meč sa Englezima prilika je za novu potvrdu kvaliteta.
"Engleska ima sjajan tim, reč je o supersili u svetu fudbala. Treći su na rang listi FIFA, igrali su finale na Euro i polufinale na Svetskom kupu, slični smo po tome što smo takođe veliki tim. Pokušavamo da podignemo očekivanja, posebno kada se suočavamo sa velikim protivnicima u teškim mečevima. I poraz je deo igre, upozoravam sve da može da se izgubi i kad igrate u najboljoj formi. Ono što je dobro je da i dalje verujemo u sebe", podvukao je De la Fuente.
On je sa spiska igrača koje je pozvao za naredni ciklus takmičenja, odstranio trojicu, pa u protokolu na Vembliju neće biti Viktora Munjoza, Roberta Fernandeza i Ivana Fresnede. To će biti minus u odsustvu suspendovanog Gavija i povređenog Đoana Garsije.
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
Ipak, nije sve po meri selektora Španije. Kao neko ko je postigao mnogo, dao je sebi za pravo da kritikuje one koji su pravili raspored takmičenja. Posle meča sa Engleskom, Španiju očekuju mečevi sa Hrvatskom 29. septembra i 6. oktobra, te sa Češkom 3. oktobra. Dakle četiri meča u svega deset dana.
"Niko nas nije konsultovao oko rasporeda. Igramo četiri meča u deset dana i to je zaista veoma veliki zahtev. Moramo da igramo, ali svakako da ovo nije odgovarajuće", poručio je De la Fuente.
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Konačno, mnogi se trude da kopiraju stil igre Španije, ali im ne polazi za rukom. De la Fuente kaže da mu nije jasno zbog čega.
"Nije nemoguće da nas kopiraju. Odani smo modelu koji se bazira na dobroj osnovi. On evoluira, raste. Funkcioniše godinama unazad. Igra je slična u svim kategorijama, uz određene nijanse u svakoj generaciji", zaključio je selektor Španije.
Kapiten Španije i Barselone, Rodri, saglasan je sa time da bi Hansi Flik u Barseloni i Luis De la Fuente u Španiji, uvek trebalo da traže maksimum od svojih timova.
"Koncept je drugačiji, ali grubo govoreći, ova dva trenera zahtevaju gotovo iste stvari. Jako su slični, ali imaju određene nijanse", kaže Rodri.
Njegov cilj biće da sa Španijom ostane na tronu, ali dodaje i da je svestan težine zadatka.
"Osećate jako veliku odgovornost zbog pređenog puta, ali ovaj tim se neće zaustaviti na ovome. Znamo da nas poštuju kao dvostruke svetske prvake, ali to ih i inspiriše, a mi još nismo zadovoljni. Dopada nam se Liga nacija i motiviše nas da osvojimo još jedan trofej. Ovo je najbolja moguća scena za naš povratak", zaključio je Rodri.
MOGUĆE POSTAVE
ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Kvansa, Konsa, Gei, O'Rajli - Anderson, Belingem - Saka, Rodžers, Gordon - Kejn.
ŠPANIJA (4-2-3-1): Simon - E. Garsija, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri - Jamal, Olmo, N. Vilijams - Ojarzabal.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
GRUPA 1
Italija - Belgija 0:2 (0:1)
/Godts 20, Lukebakio 69/
Turska - Francuska 0:1 (0:0)
/Embape 54/
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama
Četvrtak
GRUPA 2
Srbija - Grčka 1:2 (1:0)
/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/
Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)
/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/