U Klivlendu oduševljeni Hezonjom: Mogao bi da iznenadi mnoge

Mario Hezonja vratio se u NBA ligu šest godina nakon što je poslednji put nastupao u najjačem košarkaškom takmičenju. Hrvatski reprezentativac je u međuvremenu igrao za Panatinaikos, Uniks i Real Madrid, a tokom tog perioda osvojio je brojne trofeje, među kojima se posebno izdvaja titula prvaka Evrolige sa španskim klubom 2023. godine.

Sada se ponovo vraća u Ameriku, gde će nositi dres Klivlenda, a da nije stigao samo da popuni roster potvrđuju i reči trenera franšize iz Ohaja Kenija Etkinsona.