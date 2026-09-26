U Klivlendu oduševljeni Hezonjom: Mogao bi da iznenadi mnoge
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 11:28
"Zaista sam uzbuđen da vidim gde će se uklopiti u našu slagalicu, ali za sada izgleda veoma impresivno", poručio je Keni Etkinson o doskorašnjem košarkašu Real Madrida
Mario Hezonja vratio se u NBA ligu šest godina nakon što je poslednji put nastupao u najjačem košarkaškom takmičenju. Hrvatski reprezentativac je u međuvremenu igrao za Panatinaikos, Uniks i Real Madrid, a tokom tog perioda osvojio je brojne trofeje, među kojima se posebno izdvaja titula prvaka Evrolige sa španskim klubom 2023. godine.
Sada se ponovo vraća u Ameriku, gde će nositi dres Klivlenda, a da nije stigao samo da popuni roster potvrđuju i reči trenera franšize iz Ohaja Kenija Etkinsona.
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Etkinson veruje da je Hezonja tokom godina provedenih u Evropi napravio ozbiljan iskorak i da bi po povratku u NBA mogao mnoge da iznenadi.
"Čuo sam kako je igrao tokom prethodnih pet godina. Mislim da će iznenaditi neke ljude".
Objasnio je i šta očekuje da hrvatski reprezentativac donese njegovoj ekipi.
"Uvek želite da vidite odakle može da dođe neka dodatna iskra. Sviđa mi se što smo krenuli drugačijim putem kako bismo doveli igrača sa iskustvom i kredibilitetom koje on ima. Mislim i da smo ga dobili u pravom trenutku njegove karijere. Nekada nije stvar samo u tome što imate izuzetno talentovanog igrača, već i u tome da ga dobijete u pravom trenutku njegove karijere".
Posebno je izdvojio fizičku transformaciju kroz koju je Hezonja prošao tokom godina provedenih u Evropi, smatrajući da bi upravo to moglo da mu pomogne da se lakše uklopi u današnju NBA košarku.
"Donosi nam fizičku snagu. Ima oko 116 kilograma. Promenio je svoje telo. I dalje ima veštinu i brzinu, ali je sada mnogo snažniji igrač, što mislim da se odlično uklapa u današnju NBA ligu sa svim preuzimanjima u odbrani. Moći će da kažnjava takve situacije. Zaista sam uzbuđen da vidim gde će se uklopiti u našu slagalicu, ali za sada izgleda veoma impresivno".
Hezonji će naredna sezona biti šesta u NBA ligi, u kojoj je do sada odigrao 330 utakmica i prosečno beležio 6,9 poena, 3,1 skok i 1,3 asistencije.