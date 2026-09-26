Poseta prvog kola Evrolige: Željko najgledaniji, slede beogradski večiti

Najtrofejniji evropski trener vratio se na klupu Zelenih posle 14 godina i vodio PAO posle tačno 5.227 dana. Euforija je mogla da se vidi već na prvoj utakmici koju je predvodio Obradović, a deo tog spektakla bio je i Mozzart Sport, koji je izveštavao sa lica mesta i bio među 17.013 gledalaca u glavnom gradu Grčke.

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Na drugom mestu po poseti u uvodnom kolu Evrolige nalazi se meč Crvene zvezde u Žalgirisa. Crveno-beli nisu uspeli da zaustave Jonasa Valančijunasa, Sterlinga Brauna i saigrače pred 16.420 pristalica, ali je evidentno da i te kako ima prostora za napredak. Zvezdu već u utorak očekuje očekuje popravni protiv Hapoela i eto prilike za prvu pobedu u novoj sezoni.

Za razliku od crveno-belih, Partizan Mozzart Bet bio je uspešan na premijeri protiv milanske Olimpije. Hala je bila daleko od pune, ali sigurno da onih 13.783 navijača u Beogradskoj areni su kućama otišli i te kako zadovoljno kako zbog trijumfa Parnog valjka, tako i zbog neverovatne partije Karlika Džonsa.

Ovo su ujedno jedine tri utakmice sa posetom većom od 10.000, dok je najmanji broj gledalaca posmatrao okršaj u Sofiji između Hapoela i Bajerna (svega 2.000), ali je jasno koji je razlog za tako nešto.

POSETA PRVOG KOLA

Panatinaikos - Pariz 17.013



Crvena zvezda - Žalgiris 16.420



Partizan Mozzart Bet - Olimpija Milano 13.783



Fenerbahče - Virtus 8.850



Dubai - Real Madrid 7.269



Asvel - Makabi 7.150



Baskonija - Olimpijakos 6.848



Barselona - Anadolu Efes 5.621



Bešiktaš - Valensija 5.103



Hapoel - Bajern 2.000