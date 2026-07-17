Uhapšen bivši predsednik FK Bor i član IO regiona Istok: Dovodili fudbalere koji to nisu
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 10:53
Pod istragom i generalni sekretar N.B. iz Kruševca
Tačno mesec dana nakon što su se žalili zbog navodno nelegalne smene sa rukovodećih funkcija, dojučerašnji funkcioneri fudbalskog kluba Bor, I.P i N.B, pritvoreni su zbog sumnje da su zloupotrebili položaj odgovornog lica i tako izvlačili pare iz kase.
I to na prilično neverovatan način. Doskorašnji predsednik i generalni sekretar su, naime, zaključivali fiktivne ugovore sa petoricom fudbalera (N.Š, M.C, N.I, P.M i D. M, svi sada u pritvoru), iako su znali da oni uopšte neće igrati za Bor. A, na osnovu saopštenja tužilaštva izgleda da su upisivani kao da su igrali.
“Osumnjičeni I. P i osumnjičeni. N. B. se stavlja na teret da su kao odgovorna lica Fudbalskog kluba Bor 1919a u periodu od 09.03.2026. do 13.05.2026. godine zajednički, prekoračenjem granice svojih ovlašćenja, zaključivali fiktivne ugovore o angažovanju sa osumnjičenim fudbalerima N. Š, M. C, N. I. , P. M. i D. M. kao rezervnim igračima i iste registrovali u informacionom sistemu Fudbalskog saveza Srbije ’Komet’, iako su znali da navedena lica uopšte neće nastupati za fudbalski klub, i upisivali ih u elektronskim zapisnicima sa utakmica kao članove sastava, u čemu su im sa umišljajem pomogli osumnjičeni fudbaleri stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, potpisivanjem navedenih ugovora po kom osnovu su primili novčane iznose na ime zarade na svoje tekuće račune za utakmice na kojima nikada nisu nastupali, na koji način je imenovanim fudbalerima pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 1.474.457,00 dinara a u istom iznosu naneta šteta klubu - navodi se u saopštenju“.
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Osumnjičenom predsedniku I.P. stavlja se na teret i da je sa izvesnim D.K. potpisao ugovor o pružanju usluga treniranja fudbalera u teretani “Grizzly Gm 019“, koja je osnovana samo tri dana ranije. I odmah dobila ugovor na 240.000 dinara.
Kao i u prvom slučaju, fudbalera nije ni bilo u teretani, ali novac je isplaćen.
Na sve to, I.P. je bez konsultacija sa Upravnim odborom kluba pojedinim igračima, pravnim i trećim licama pozajmljivao pare sa računa kluba, a onda naknadno sačinjavao retroaktivne Odluke upravnog odbora o pozajmicama sa neistinitim sadržajem. Na taj način je Bor oštetio za 2.308.000 dinara.
Zanimljivo, I.P. je pre manje od mesec dana, a sve nakon smene u Boru, izabran i za člana Izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istok. A ako je sve ovo iz saopštenja tužilaštva tačno, onda bi i u Savezu regiona Istok mnogi morali da se zapitaju kako su delegate sve ovo dozvolili?
Podsetimo za kraj, FK Bor je prošle sezone igrao Srpsku ligu Istok, završio ubedljivo prvi i plasirao se u Mozzart Bet Prvu ligu Srbije.