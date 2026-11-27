Poslednjih mesec dana i taj efikasni napad s početka šampionata je jalov, dok je odbrana i dalje bušna kao švajcarski sir. U proseku skoro dva gola po meču primaju Alonsovi izabranici. Samo Kristal Palas, Mančester junajted, Ipsvič i Koventri imaju slabiju defanzivu. Tri poraza na poslednja četiri meča, samo tri pogotka za 360 minuta upalili su alarm na Stamford Bridžu pred gostovanje u Notingemu na Siti Graundu u prvom meču 12. kola Premijer lige (21.00).

21.00: (2,60) Notingem Forest (3,40) Čelsi (2,60) MOZZART RELAX

Dva vezana poraza od timova koji se ne smatraju engleskim kremom, poraz od tada fenjeraša Sanderlenda na Stadionu svetlosti (0:1) i posebno blede izdanje i debakl u Londonu od Lidsa (1:4) pokazao je brojne pukotine u dvostrukom šampionu Evrope.

Buru je protekle nedelje izazvao defanzivac Vesli Fofana posle intervjua u jednom podkastu gde se smejao promašenom penalu protiv Liverpula u Liga kupu. Izvinio se Francuz, a Alonso je potvrdio da je Fofana u konkurenciji za današnji meč.

“Razgovarao sam sa Veslijem. Bilo je nespretno. Izvinio se, zna da nije bio pravi trenutak. Ovde smo da stvari shvatamo ozbiljno, rekao je da neće to ponoviti“, rekao je Alonso.

Svestan je španski strateg da mora nešto da se menja. Odbrana je peta najgora u ligi. Nekadašnji trener Bajera iz Leverkuzena i Reala je rekao da je razgovarao sa legendom kluba Džonom Terijem koji se vratio u klub, radi u Akademiji Čelsija.

Na pitanje da li bi mogao da se uključi u stručni štab, da poradi na odbrani, Alonso je rekao:

“Još ne, ali je blizu tima“.

Alonso želi reakciju svog tima posle debakla od Lidsa prošle nedelje (1:4).

“U subotu nam nisu nedostajali samo igrači, već i mnoge osnovne stvari u igri. To je bilo jasno tokom nedelje. Pričali smo o tome da imamo te osnovne stvari, da znamo šta je potrebno da bismo bili spremni za svaku utakmicu, a to će nam biti potrebno u Notingemu. Propustili smo to u drugom poluvremenu protiv Lidsa, ali to je iza nas, analizirano je i ne zaboravljamo tu utakmicu. Ideja je da ne zaboravimo. U budućnosti ćemo reći da ti standardi nisu prihvatljivi na ovom nivou“, rekao je mladi stručnjak.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

📌📌📌

Tim Olivera Glaznera se trgao pobedom na Siti Graundu sa 3:1, izašao iz opasne zone, ali je prošle nedelje upisao novi neuspeh na Vitalitiju protiv Bornmuta (0:2). Najveća pretnja po Čelsi biće nekadašnji igrač ovog kluba Lijam Delap. Posle sjajne sezone u Ipsviču, Plavci su kupili Engleza, ali se brzo povredio, a kada se oporavio, nije mnogo dobijao šansu, pa je letos pronašao sreću na Siti Graundu.

Srpski reprezentativac Nikola Milenković je ove sezone imao problema s povredom, imao je nekoliko loših utakmica, ali i dalje je stub odbrane Šumara. Čelsiju će faliti povređeni Žoao Pedro, Džejms, Gitens, Hato i Lakroa.

Prošle sezone u vreme kada je Čelsi pobedio u Notingemu sa 3:1, ali je izgubio na Stamford Bridžu od istog rivala ubedljivo – 0:3. Tri vezane pobede Plavaca na Siti Graundu. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa, dvojka je 2,60, dok je kombinacija GG3+ je 2,15.

PREMIJER LIGA – 12. KOLO

Petak

21.00: (2,60) Notingem Forest (3,40) Čelsi (2,60) MOZZART RELAX

Subota

16.00: (1,50) Lids (4,60) Koventri (5,90) MOZZART RELAX

16.00: (2,20) Mančester Junajted (3,80) Brentford (2,95) MOZZART RELAX

16.00: (3,25) Ipsvič (4,00) Aston Vila (2,00) MOZZART RELAX

Nedelja

13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX

15.05: (1,95) Kristal Palas (3,70) Hal (3,60) MOZZART RELAX

15.05: (1,60) Brajton (4,40) Njukasl (4,90) MOZZART RELAX

15.05: (2,65) Fulam (3,50) Bornmut (2,50) MOZZART RELAX

15.05: (3,50) Sanderlend (3,50) Totenhem (2,05) MOZZART RELAX

17.30: (1,98) Arsenal (3,70) Mančester Siti (3,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama