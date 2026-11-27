Crvena zvezda i Albert Rijera su učinili da Gent krade vreme, prebacuje loptu preko crkve, fokusira se na defanzivu i čistu dekadenciju. Crvena zvezda je u najkraćem isfrustrirala kompletan stadion u Flandriji koji je zvižducima ispratio domaće igrače. I to je zaista pristojan pomak, možda naznaka da klub sa Marakane ima budućnost sa Albertom Rijerom. Koliko god bivši trener Celja i Ajntrahta zabijao autogolove konstatacijom ”da Belgijanci imaju priliku da vide kakva pitanja dobija u Srbiji“. Ne radi se to u srcu Evropske Unije. Mora da se poštuje veličina kluba, javnost koja bi ga isto pitala za Mateja Gaštarova, zemlja u kojoj zarađuje lični dohodak. I to prilično veliki.

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Crvena zvezda je u Gentu imala 23 šuta, samo tri su otišla u okvir. Sličnu brojku pokušaja ima u redovnima utakmicama Mozzart Bet Superlige, pre toga gotovo identične paramtre nadmoćnosti u polju imala je protiv Inter Eskaladeša i Lugana. Dokaz da je Rijera spreman da istraje i da je u neku ruku trenerski zanesenjak. Kod njega su rezultati trend, a način igre – ideal. Nešto zbog čega trenerski treba poginuti.

Druga teza je da Crvena zvezda posle četiri kola u Ligi Konferencija ima samo pet bodova. Dok su u jednom od hotela u Flandriji sređivali misli, navijači Crvene zvezde ponovo su nostalgična razmišljanja vratili na period Vladana Milojevića. Ubeđeni su da bi najbolji Zvezdin trener u ovom veku na kontu imao duplo više bodova i da bi se već razmišljalo o osmini finala trećeg takmičenja pod okriljem UEFA. Samo da je Vladan Milojević na klupi, onda bi se tražila i ova nadmoćnost viđena u Gentu. Klasična priča o svetu kome ne možete da ugodite.

Tačno je da Albert Rijera doveden da bi Crvena zvezda imala ovakve i slične performanse, samo u Ligi Evrope ili Ligi šampiona. I mnogo puta je Španac s pravom bio kritikovan, jer je tražio koordinate sopstvenog sistema i ideja. Koštao je mnogo Crvenu zvezdu, počev od samoubistva u Plzenju. Potom i do galerije summnjivih odluka u Luganu, gde je srpski šampion ponovo bio lep za oko, ali štetan po sebe.

Sada je lopticu odgovornosti Albert Rijera blago gurnuo u polje uprave kluba. Jer Crvena zvezda, koliko god bila dominatna na Gentovom terenu, nije imala veliki broj izglednih prilika. Patila je u poslednjoj trećini, jer nije imala dodir „klase“. Tu će združenim snagama morati da rade Španac i njegovi šefovi. Jer da je Rijera imao Aleksandra Kataija ili Mirka Ivanića u „prajmu“ rezultat na semaforu bi bio 1:3. Možda i 1:4. Dovoljno je pogledati samo koliko je puta lepe kolektivne akcije Abu Fani bacio niz vetar, jer je divne povratne lopte slao pet metara pored ili preko gola. To igrač klase Lige šampiona ili Lige Evrope – pogađa.

Nije normalno da Crvena zvezda zavisi od raspoloženja Vladimira Lučića, i njegove kreacije. To prosto nije – on. Prosto Crvena zvezda mora da pronađe mlađu verziju Aleksandra Kataija ili Mirka Ivanića, što je na srpskom tržištu gotovo nemoguće. Pojedini pokušaji nisu doneli adekvatan rezultat... Rijera je, kao što smo napisali, bacio odgovornost na upravu, jer njegove ideje mogle bi da predstavljaju revoluciju sao ukoliko ima igrače kadre da ih iznesu.