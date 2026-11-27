LUDI TIKET(-), petak, 2.484.000: Zašto saplete sam sebe?
Vreme čitanja: 1min | pet. 27.11.26. | 09:11
Trebalo je da ostane na tačnim rezultatima
Naš kladilac iz Kaluđerice odigrao je tiket na kom su bila tri tačna rezultata - 4:0 na utakmicama Ajaks - Tun, Brajton - Univerzitatea Krajova i Braga - KuPS. I taman kada se moglo pomisliti da je čovek obdaren nekim natprirodnim moćima, tiket mu je pao na utakmici na kojoj je odigrao prelaz 2-1.
Zašto si morao da ideš u Split, čoveče? Zašto nisi ostao pri tačnim rezultatima? Možda bismo sada o tebi pisali u drugoj rubrici. Ovako Sint Trojden je vodio na poluvremenu sa 1:0 (golom Sameda Baždara u prvom minutu nadoknade) i pobedio na kraju sa 2:0 (Šjon Šinkava u 51.) a ti si dobio samo povraćaj umesto lepe svote.
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