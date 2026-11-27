Detroit Pistonsi nisu uradili ono što je trebalo ovog leta, a to je da dovedu još jednog igrača koji bi mogao da kreira šuteve sam za sebe. Čak je Tobajas Heris i napustio ekipu, pa je tako sve na leđima Kejda Kaningema.

Da se razumemo, reč je o nevetovatnog igraču koji je bio prvi pik na draftu 2021. godine i igra sve bolje iz sezone u sezonu. Ali, Detroit previše zavisi do njega. To se videlo i prošle godine u plej-ofu kada su Pistonsi poraženi od Klivlend Kavalirsa u drugoj rundi. Kejdu nije imao ko da pomogne, da makar malo preuzme odgovornost i Kavsi su na kraju prošli u finale konferencije.