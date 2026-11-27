Pistonsi moraju da sačuvaju Kejda
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 09:55
Kaningem će propustiti drugi meč zaredom kako bi zalečio povredu kolena koja ga prati neko vreme
Detroit Pistonsi nisu uradili ono što je trebalo ovog leta, a to je da dovedu još jednog igrača koji bi mogao da kreira šuteve sam za sebe. Čak je Tobajas Heris i napustio ekipu, pa je tako sve na leđima Kejda Kaningema.
Da se razumemo, reč je o nevetovatnog igraču koji je bio prvi pik na draftu 2021. godine i igra sve bolje iz sezone u sezonu. Ali, Detroit previše zavisi do njega. To se videlo i prošle godine u plej-ofu kada su Pistonsi poraženi od Klivlend Kavalirsa u drugoj rundi. Kejdu nije imao ko da pomogne, da makar malo preuzme odgovornost i Kavsi su na kraju prošli u finale konferencije.
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Kada već nisu uspeli da mu dovedu pomoć, najmanje što mogu da urade Pistonsi jeste da sačuvaju Kaningema kako bi spreman dočekao doigravanje. Zato će plejmejker propustiti drugi meč zaredom, odnosno nakon meča sa Orlandom u utorak, neće ga biti u ekipi Detorita ni večeras protiv Milvokija.
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U zvaničnom saopštenju piše da Kaningem ima tendinopatiju desnog kolena, kao i da nema precizno utvrđenog roka za njegov povratak. Tendinopatija kolena (u sportu najčešće poznata kao skakačko koleno) je povreda nastala usled preopterećenja tetive koja povezuje čašicu kolena sa potkolenicom. Umesto naglog pucanja ili uganuća, radi se o hroničnom zamoru vlakana tetive koja ne stižu da se oporave između treninga i utakmica.
Ranije ove nedelje, glavni trener Pistonsa Džej Bi Bikerstaf istakao je da se Kaningem suočava sa nekoliko fizičkih problema, odnosno da se Kejd "bori sa mnogo toga", ali da je dosad igrao kroz te povredice.
Kaningem je ove sezone nastupio na 15 utakmica, beležeći u proseku 24,2 poena, 8,3 asistencije, 5,1 skok i 1,3 ukradene lopte za 34,8 minuta po meču. Nesumnjivo je jedan od najboljih bekova u ligi, verovatno i Ol-star, ali ipak je najvažnije da bude zdrav kada dođe vreme za plej-of.
Takođe, Detroit će protiv Milvokija biti bez centra Džejlena Durena (zadnja loža) koji je već neko vreme van parketa i Dankana Robinsona koji ima probleme sa kvadricepsom.