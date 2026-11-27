Da se našalimo, izgleda da je domaćin slabo „zagrejao kuglice“ pre žreba kada je Srbiju ovakva grupa zapala. Ali tako je kako je, jači utisak od svega je, ipak, izjava selektora Mirkovića posle ceremonije, kada je rekao da je prvo čemu se nada je da će imati sve snage na raspolaganju. Jer ih od početka mandata nije imao.

U četvrtak veče je u Sava centru na vrlo odmeren i prijatan način, bez prenaglašenog spektakla, održan žreb za grupe Evropskog prvenstva koje će se u junu pa do početka jula igrati u Srbiji i Albaniji. Orlićima je zapala jako teška grupa u kojoj su dvostruki uzastopni prvaci Evrope Englezi, potom vazda jaki Francuzi, te Poljaci, sa kojima je naš tim igrao pre deset dana prijateljsku utakmicu u Španiji i izgubio sa 1:0.

Ne znamo kako je došlo do toga da mladići koji još nikakav respektabilan trag nisu ostavili u srpskom fudbalu ne žele da brane boje svoje zemlje u mlađim kategorijama, ali valja se podsetiti da su taj put prošli i Nemanja Vidić i Nemanja Matić i Branislav Ivanović i Aleksandar Kolarov, Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković Savić, Zoran Tošić, Vladimir Stojković , Miloš Krasić i mnogi drugi. Maltene svi koji su išta značili u domaćem fudbalu u 21. veku. Da se ne vraćamo u „praistoriju“ da pričamo o Čileancima...

Možda Srbija nije u najužem krugu kandidata za evropsku titulu, ali zaista ne bi trebalo ni da se brukamo. Da kao domaćini doživimo neki fijasko zato što mladi igrači nemaju motiv da se u svojoj zemlji bore na Evropskom prvenstvu. Nekako neprirodno zvuči rečenica da bi Fudbalski savez Srbije trebalo sve da učini da se svi momci nađu na okupu, jer bi to trebalo da bude nekako logično, najnormalnija stvar, ali takva su vremena došla... Pritom, logistika mora da radi i prema klubovima, jer Evropsko prvenstvo nije FIFA termin, te ne postoji obaveza da fudbaleri moraju da dobiju zeleno svetlo da bi igrali.

Engleska i Francuska će sigurno doći u sastavu koji će napasti titulu. To pokazuje i istorija ovih reprezentacija. Srbija ako bi imala sve snage na okupu, imala bi i čime da im se suprotstavi. Jeste da niko ne može da utiče na to, ali srećna okolnost bi bila kada bi u Belfastu 6. decembra naša A reprezentacija dobila grupu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo sa samo četiri tima. Jer bi onda te utakmice igrala tek od septembra. U junu bi Veljko Paunović imao dva prijateljska susreta, te bi mogao mirne duše da prepusti Zoranu Mirkoviću da ima od prvog dana priprema sve igrače koji imaju pravo da nastupe na šampionatu.

A, kada bi se na jednom mestu našli Mihajlo Cvetković, Stefan Gudelj, Veljko Milosavljević, Stefan Bukinac, Ognjen Mimović, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Vasilije Kostov, Mihailo Ivanović, Jovan Milošević, Vanja Vlahović, uz „rehabilitovane“ Andriju Maksimovića i Ognjena Ugrešića, te od povrede oporavljenog Adema Avdića, imali bi Orlići i te kako šta da pokažu na prvenstvu. To bi zaista bila budućnost srpskog fudbala na jednom mestu.

I bila bi to garancija da se Srbija neće kao domaćin obrukati. U ovako otužnim danima za naš fudbal, samo nam je još to potrebno...