Međunarodni skandal zbog prebijanja na Velodromu, Bugari besni: Ovde više ne sme da se igra!
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 09:34
Obezbeđenje je zakazalo, francuski ultrasi koristili i noževe
Malo fudbala, ali svejedno mnogo tenzija. Jer kad se bude prisećali gostovanja u Marselju navijačima Levskog neće ni pasti na pamet minimalan poraz od 0:1 već ozbiljne batine koje su pretrpeli na Velodromu. Toliko ozbiljne da su zbog njih razgovarali i predsednik Francuske Emanuel Makron i premijer Bugarske Rumen Radev, te da je direktor gostujuće tima javno rekao da Olimpik nikada više ne bi smeo da igra utakmice na ovom istom stadionu.
A, šta se zapravo desilo?
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Nekih 10 minuta pre početka utakmice nekoliko desetina navijača Olimpika je sa svoje, južne tribine pretrčalo na bočnu “Žan Buan” tribinu. I bilo je jasno da su jurili bugarske navijače. S tim da to nisu bili ultrasi Levskog, već uglavnom prijatelji kluba, stariji ljudi, bivši fudbaleri, žene…
Naravno, i među njima je bilo provokatora, Francuzi se sada brane snimkom na kome se vidi kako jedan od pristalica Levskog nacističkim pozdravom iritira inače antifašističku grupu Olimpika sa brojnim imigrantima. Ultrasi Levskog, najblaže rečeno, nisu baš gadljivi na neonacističke ideje. Jedan pametnjaković iza zaštitne meže se čak našao pametan da imitira majmuna. Šteta samo što su zbog njegovih ludorija drugi nastradali.
Većina tih napadnutih ljudi zaista nije imala veze sa bilo kakvim ultras pokretima i očekivano se dala u beg. I nekako prirodno je potrčala ka delu tribina gde je bilo oko 500 navijača Levskog. Zaglavljeni između njih u kavezu i domaćih jurišnika podneli su najveću štetu. Tužno je bilo čak i gledati kako Francuzi nemilosrdnu trku čoveka srednjih godina koji je sebe postavio kao štit kako udarci ne bi išli ka jednoj ženskoj osobi.
Bilo je tu i teleskopa, gađanja bakljama, ali i noževa kako je naveo bivši napadač Slavije Nikolaj Božov, član delegacije Levskog,
“Ja sam sa više tribine pao na nižu. Četiri puta su mi pritiskali nož na grlo. Sve ću da ih tužim”, rekao je Božev za bugarski Sportal.
Na kraju, povređeno je, bar zvanično, 11 ljudi. Svi Bugari. Petioro je završilo u bolnici, neki se povredama očiju, neki sa povredama glave, nekima su bila iščašena ramena. Još šestorici je pomoć ukazana na samom stadionu.
“Nadam se da se na ovom stadionu više nikad neće igrati evropski fudbal. Videli smo neke zaista užasne stvari. Videli smo više od 400 ljudi naoružanih gumenim palicama, neki su imali i noževe. Bilo ih je svuda. Od nivoa ‘minus jedan’ na južnoj i cenralnoj tribini, sve do petog sprata. To nije moglo da se desi bez saučesnika”, besneo je Danijel Borimirov, izvršni direktor Levskog.
Opravdano, ako smemo da dodamo.
“Pitao sam ih kako su ovi ljudi došli do naše sekcija? Gde je bilo obezbeđenje? Gde su bili redari? Apsolutno nikoga da ih zaustavi ili pomognem našim navijačima. Onda se, posle tri minuta, mirno vrate na svoja mesta. Policija se pojavila tek u 18. minutu”.
Isprva, zaista nije bilo informacija o broju uhapšenih. U svakom slučaju, velika sramota za Francusku. Mada se navijači Olimpika verovatno ponose. Njihov trener Bruno Ženesio žali zbog toga.
“Nažalost, živimo u nasilnim društvenim vremenima”.