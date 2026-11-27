Nekih 10 minuta pre početka utakmice nekoliko desetina navijača Olimpika je sa svoje, južne tribine pretrčalo na bočnu “Žan Buan” tribinu. I bilo je jasno da su jurili bugarske navijače. S tim da to nisu bili ultrasi Levskog, već uglavnom prijatelji kluba, stariji ljudi, bivši fudbaleri, žene…

Naravno, i među njima je bilo provokatora, Francuzi se sada brane snimkom na kome se vidi kako jedan od pristalica Levskog nacističkim pozdravom iritira inače antifašističku grupu Olimpika sa brojnim imigrantima. Ultrasi Levskog, najblaže rečeno, nisu baš gadljivi na neonacističke ideje. Jedan pametnjaković iza zaštitne meže se čak našao pametan da imitira majmuna. Šteta samo što su zbog njegovih ludorija drugi nastradali.

Većina tih napadnutih ljudi zaista nije imala veze sa bilo kakvim ultras pokretima i očekivano se dala u beg. I nekako prirodno je potrčala ka delu tribina gde je bilo oko 500 navijača Levskog. Zaglavljeni između njih u kavezu i domaćih jurišnika podneli su najveću štetu. Tužno je bilo čak i gledati kako Francuzi nemilosrdnu trku čoveka srednjih godina koji je sebe postavio kao štit kako udarci ne bi išli ka jednoj ženskoj osobi.