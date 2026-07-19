Uplakani Dešan poslednji put kao selektor Francuske: Bila je ovo divna avantura
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 02:02
"Nismo igrali kako treba u prvom poluvremenu i to je moja greška"
Nije zaslužio ovakvav kraj, pogotovo ne da to bude na vašarskoj i neozbiljnoj utakmici kao što je bila ova između Francuske i Engleske. Posle prvog poluvremena je delovalo da su igrači izneverili Didijea Dešana na njegovoj poslednjoj utakmici na kormilu reprezentacije Francuske.
U nastavku su pokazali ponos i karakter, čak imali nekoliko dobrih prilika da dođu do senzacionalnog izjednačenja, ali posle onavkog prvog poluvremena nisu zaslužili da izbore produžetke. Utakmicom na kojoj je viđeno deset golova, završen je mandat jednog od najuspešnijih selektora u istoriji Trikolora. Posle meča, u izjavi za francuske medije, Dešan nije mogao da sakrije emocije. Sa suzama u očima poslednji put je pričao kao selektor Francuske.
"Odigrali smo užasno prvo poluvreme, ali smo dobro reagovali u nastavku. Imali smo dve šanse da izjednačimo na 4:4. Posle toga smo jop više krenuli napred, ali sve je ovo moja odgovornost. Nismo igrali kako treba u prvih 45 minuta i to je moja greška", rekao je Dešan.
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Razgoropađena Francuska naterala je Englesku da strepi u maltene svakom napadu u drugom poluvremenu. Izmene koje je Dešan napravio na poluvremenu, potpuno su promenile utakmicu.
"Uspeli smo da uradimo neke pozitivne stvari, nije sve loše. Ovo je grupa igrača sa ogromnim talentom i mladima koji će tek napredovati. Imamo sve resurse da pravimo dobre rezultate. Naravno, postoji razočaranje, više bi smo voleli da smo završili kao treći".
Posle svega, konačan osvrt na 14 godina bitisanja na klupi jedne od najjačih reprezentacija na svetu. Uskoro će ulogu selektora preuzeti Zinedin Zidan.
"Bila je ovo divna avantura. Ovih poslednjih nekoliko nedelja koje sam proveo sa igračima bile su prelepe. Ovo je Svetsko prvenstvo, nema ništa lepše nego igrati na njemu. Želeo sam da Francuska ostane na vrhu", dodao je Dešan.