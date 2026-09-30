Uzbunjivač udara na Infantina: Sve je znao još 2014, pomogao Sitiju da nadmudri Istražnu komoru

Pinto je podsetio na period kada je Infantino bio generalni sekretar UEFA i izneo teške optužbe na njegov račun, tvrdeći da je još 2014. godine bio upoznat sa nepravilnostima vezanim za poslovanje Mančester Sitija.

"Još 2014. godine postojao je čovek koji je već bio upoznat sa nepravilnostima u vezi sa Mančester Sitijem. Taj čovek danas vodi FIFA“, napisao je Pinto.

Potom je otišao korak dalje.

"Ozloglašeni Đani Infantino, tadašnji generalni sekretar UEFA, zloupotrebio je svoja ovlašćenja, delio poverljiva dokumenta i, ukratko, nadmudrio Istražnu komoru, čineći sve što je bilo u njegovoj moći kako bi Mančester Siti i PSŽ prošli samo sa novčanom kaznom, izbegavajući dublju istragu koja je mogla da dovede do zabrane nastupa u Ligi šampiona. Svi ovi detalji takođe su otkriveni kroz Football Leaks“, naveo je Portugalac.

Pinto je svoju objavu završio još žešćom porukom.

"Uzimajući u obzir njegove postupke dok je bio generalni sekretar UEFA, kao i one novije na mestu predsednika FIFA, mogu samo da kažem, po mom skromnom mišljenju, da je Đani Infantino postao rak-rana fudbala i da za njega ne bi smelo da bude mesta u budućnosti ove igre".

Pintove reči dolaze neposredno nakon što je Premijer liga zvanično saopštila nalaze nezavisne komisije u slučaju Mančester Sitija. Komisija je, prema objavljenom saopštenju, utvrdila da je engleski klub tokom perioda od devet sezona ozbiljno kršio finansijska pravila, kao i da je u više navrata prekršio obavezu saradnje tokom istrage. Među nalazima komisije navodi se da je Siti koristio fiktivne komercijalne aranžmane, netačno prikazivao finansijske podatke i značajno prekoračio dozvoljene finansijske limite.

Posebno je opisivan sistem prema kojem su pojedini sponzori plaćali samo deo ugovorenih iznosa, dok je ostatak, prema nalazima komisije, finansirala kompanija Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd, tadašnji vlasnik kluba. Komisija je navela i da su postojali drugi aranžmani kojima su prihodi kluba bili uvećavani, a operativni troškovi prikazivani manjim nego što su zaista bili.

Prema nalazima objavljenim u saopštenju Premijer lige, svrha takvih aranžmana bila je da se finansijska slika kluba prikaže povoljnijom i da Siti ostavi utisak da posluje u skladu sa finansijskim pravilima. Upravo tu se priča ponovo ukršta sa Pintom.

Dokumenti koji su prethodnih godina dospeli u javnost kroz "Football Leaks“ već su otvarali pitanja o finansiranju Mančester Sitija, njegovim sponzorskim ugovorima i odnosu sa UEFA. Sada Pinto odluku Premijer lige koristi kao povod da ponovo skrene pažnju na ono što se, prema njegovim tvrdnjama, događalo mnogo ranije iza zatvorenih vrata evropske kuće fudbala.

Drugim rečima, njegov stav nije usmeren samo protiv Sitija. Pinto sada praktično postavlja pitanje kako su određeni ljudi u vrhu evropskog fudbala reagovali kada su se još pre više od decenije pojavile sumnje u finansijsko poslovanje engleskog kluba.

U centru njegove objave zato nije toliko pitanje da li je Siti prekršio pravila, o tome je sada svoju odluku donela nezavisna komisija Premijer lige, već šta se sa tim informacijama događalo kada su prvi put dospele do ljudi koji su imali moć da postupaju. A čovek kog Pinto stavlja u sam centar te priče danas se nalazi na najvišoj funkciji u svetskom fudbalu.

Mančester Siti, sa druge strane, još nije stigao do kraja procesa. O sankciji će biti odlučivano u posebnom postupku, dok klub ima pravo žalbe na nalaze komisije. Zbog toga će konačan epilog jednog od najvećih finansijskih slučajeva u istoriji engleskog fudbala tek biti poznat. Ali za Ruija Pinta jedna stvar, očigledno, nije nova. On tvrdi da je priča počela mnogo pre nego što je Premijer liga stigla do svoje odluke i da Mančester Siti nikada nije bio jedini problem.