Kako će da funkcioniše Skaloneta bez najvećeg?

Jedan Lionel odlazi, ali drugi izvesno ostaje veran Gaučosima. Iako je bilo šumova posle gubitka “Boginje” prethodnog leta u Velikoj jabuci, Lionel Skaloni bi trebalo da ostane na kormilu supersile i naredni ciklus, do Svetskog prvenstva 2030.

Argentincima je u prvom planu 6. oktobar, kada će veliki Lionel Mesi na rasprodatom Monumentalu protiv Benina da se oprosti od plavo-belog dresa Gaučosa. Pre toga noćas ( 02.00 ) u Kordobi kreće nova era svetskog vicešampiona bez najboljeg ikada koji je odlučio da mu finale sa Španijom u Njujorku bude poslednji meč u nacionalnom dresu.

Pre duela sa Beninom u Buenos Ajresu, Argentinci imaju proveru protiv Bolivije. Skaloni je imao razgovor sa Klaudijom Tapijom, čelnikom Saveza.

“Ćaskali smo neko vreme da vidimo da li možemo da napredujemo i postignemo dogovor. Pred nama su utakmice. Spremnost da nastavimo saradnju postoji, to je najvažnije. Kada budemo imali nešto konkretno, obavestićemo vas”, rekao je Skaloni o skorom produženju saradnje sa Argentinom. 02.00: (1,07) Argentina (13,0) Bolivija (25,0) Pred prvu proveru, nezaobilazno je bilo pitanje – kako bez Mesija, ikone argentinskog fudbala u prethodne skoro dve decenije.

“Leo dolazi 3. oktobra, posle utakmice sa Bolivijom. Ako želi da nas gleda protiv Bolivije, može (smeh)”, rekao je Skaloni i dodao:

“Kada Leo nije igrao, tim je dobro reagovao. Postoje mladi igrači koji mogu da doprinesu, ali na drugačiji način. Ove utakmice su upravo zbog toga, da izgradimo novi identitet”.

Skaloni je potvrdio da neće više u stručnom štabu biti Valter Samjuela. Izabrani su i novi kapiteni. Kuti Romero je novi naslednik posle penzionisanja Lionela Mesija i Nikolasa Otamendija, zamenik za ovaj dvomeč biće golman Čelsija Emilijano Martinez, a drugi zamenik je Lautaro Martinez iz Intera.

“Kuti pored toga što je sjajan igrač, mora da prihvati i tu odgovornost kao kapiten. I jeste to uradio. Znam da se nosi s tim i mora da shvati šta znači nositi kapitensku traku”. Skaloni je demantovao da je imao poziv River Plejta.

“Glasine su samo glasine, niko nije razgovarao sa mnom. Biću ovde do 31. decembra. Ako bih rekao da nisam imao nikakve ponude otkad sam na mestu selektora Argentine, lagao bih, ali niko iz Rivera me nije kontaktirao”.