Karaičić bez šansi u Nemačkoj, Budućnost ubedljiva u Poljskoj
Vreme čitanja: 3min | sre. 30.09.26. | 21:03
Ulm lako izašao na kraj sa bugarskom ekipom srpskog trenera, Podgoričani bez problema protiv Šljonska
Dobio je priliku srpski trener Bogdan Karaičić da ove sezone vodi bugarski Balkan u Evrokupu i odmah u prvom kolu imao je verovatno i najtežeg mogućeg protivnika na gostovanju. Otišli su na noge nemačkom Ulmu, koji je bio ubedljiv protiv tima srpskog stručnjaka – 98:84.
Naravno, razlika u kvalitetu je prevelika u ovom trenutku, Ulm na domaćem parketu uvek igra sjajno i na kraju koš-razlika i nije toliko "strašna".
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Zanimljiva je utakmica bila za neutralne ljubitelje samo zbog činjenice da je bio veliki broj poena, da se mnogo trčalo i šutiralo i da je bilo atraktivnih poteza. Nije bilo zanimljivo toliko pristalicama kluba iz Botevgrada, posebno što nisu mogli da uhvate nikako ritam u šutu za tri poena, dok je Ulm gađao odličnih 13/28 na ovom meču. Jednostavno, sve im je išlo od ruke i kontrolisali su meč od početka do kraja.
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Već posle prve četvrtine bilo je jasno u kom će pravcu ići meč jer je domaćin imao +14 na prvom malom odmoru, a od tada nije bilo nikakvih problema. Održavali su veliku prednost, mogla je pobeda da bude i ubedljivija, da nije Balkan malo dodao gas u četvrtoj četvrtini i da se nije igralo dosta opuštenije jer dileme oko pobednika nije bilo.
Ulm su do trijumfa predvodili Votson Boj sa 19, Šitu sa 17 i Rataj i Sims sa po 15 poena. Kod Balkana su se istakli sjajni Mekoj sa 32 poena, Edž sa 18 i Okvera sa 16 poena i deset skokova.
Još ubedljiviji trijumf ostvarila je Budućnost, pošto su se Podgoričani prošetali kroz Poljsku. Možda bolje i reći protutnjali jer su blago rečeno razbili Šljonsk. Ubedljivo su slavili na početku nove sezone Evrokupa u Vroclavu – 99:75.
Prva četvrtina je i bila pristojna za domaćina gde su bili u zaostatku samo tri poena, a onda je Budućnost ubacila u veću brzinu i krenula da melje rivala. I ofanzivno i defanzivno. Dok se domaćin okrenuo, zaostatak je bio dvocifren, a na poluvremenu su gosti imali ogromnih +18.
Videlo se u trećoj deonici da će povratka teško biti jer nikako Šljonsk nije mogao da priđe, a na kraju je Budućnost u poslednjem kvartalu još dosolila sve i slavila i više nego ubedljivo.
Najefikasniji kod Budućnosti bili su Morgan sa 23, Molinar sa 15, Kovliar sa 11 i Jogi Ferel sa deset poena. Kod Šljonska su se istakli Hiki i Parsons sa po 14, Robinson sa 12 poena i 11 skokova i Mur sa deset poena.
EVROKUP, 1. KOLO
Utorak
Neptunas - Trento 73:76
/Franke 13 - Olivari 23/
Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73
/Lofton 22 - Kroket 22/
Tofaš - Kemnic 82:69
/Džons 13 - Fleming Džunior 18/
Le Man - Aris 74:87
/Stjuart 17 - Lidel 19/
Venecija - Frankfurt 104:72
/Kandi 14 - Svoup 11/
Sreda
Šiauljaj - London Lajons 74:71
/Henderson 24 - Skot 17/
Bahčešehir - Roma SPQR 91:78
/Rid 15 - Menion 29/
Riga - Tortona 86:84
/Šungu 23 - Hab 16/
Lijetkabelis - Bosna 75:72
/Fevrije 17 - Peri 14/
PAOK - Manresa /u toku/
Šljonsk - Budućnost 75:99
/Hiki 14 - Morgan 25/
Ulm - Botevgrad Balkan 98:84
/Votson Boj 19 - Mekoj 32/
Napoli - Burg /u toku/
Burgos - Cedevita Olimpija /u toku/
Tenerife - Turk Telekom /u toku/
Maksima Roma - Kluž /u toku/