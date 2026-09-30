Karaičić bez šansi u Nemačkoj, Budućnost ubedljiva u Poljskoj

Zanimljiva je utakmica bila za neutralne ljubitelje samo zbog činjenice da je bio veliki broj poena, da se mnogo trčalo i šutiralo i da je bilo atraktivnih poteza. Nije bilo zanimljivo toliko pristalicama kluba iz Botevgrada, posebno što nisu mogli da uhvate nikako ritam u šutu za tri poena, dok je Ulm gađao odličnih 13/28 na ovom meču. Jednostavno, sve im je išlo od ruke i kontrolisali su meč od početka do kraja.

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Već posle prve četvrtine bilo je jasno u kom će pravcu ići meč jer je domaćin imao +14 na prvom malom odmoru, a od tada nije bilo nikakvih problema. Održavali su veliku prednost, mogla je pobeda da bude i ubedljivija, da nije Balkan malo dodao gas u četvrtoj četvrtini i da se nije igralo dosta opuštenije jer dileme oko pobednika nije bilo.

Ulm su do trijumfa predvodili Votson Boj sa 19, Šitu sa 17 i Rataj i Sims sa po 15 poena. Kod Balkana su se istakli sjajni Mekoj sa 32 poena, Edž sa 18 i Okvera sa 16 poena i deset skokova.