Oglasio se Ronaldo: Kada dođe vreme, narod će saznati istinu
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 20:41
Kristijano potvrdio da je napustio reprezentaciju, razloge će naknadno saopštiti
Prekipelo je Kristijanu Ronaldu posle konferencije za medije Žorža Žezusa, kada mu je i definitivno bilo jasno da nije (više) iznad reprezentacije i selektora, zbog čega je odlučio da napusti kamp nacionalne selekcije. Iako je odlučio letos da više neće igrati za Portugaliju i da je njegova reprezentativna karijera završena posle Svetskog prvenstva, odlučio je da se vrati za mečeve Lige nacije i bolje da nije. Ništa mu dobro nije donelo to što je opet došao na okupljanje reprezentacije, ni njemu, ni selektoru, ni saigračima...
Posle pomenute konferencije za medije i treninga na Parkenu, crni kombi Fudbalskog saveza došao je po Kristijana Ronalda, odvezao ga sa stadiona u Kopenhagenu i to bi bilo to što se tiče njegove reprezentativne karijere. Posle ovoga, teško da će se vraćati.
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Da ne ostane nedorečen, odlučio je da se oglasi na društvenim mrežama i kaže šta ima.
"Posle konferencije za medije selektora reprezentacije i razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugalije, odlučio sam da napustim trening kamp nacionalnog tima", započeo je Ronaldo.
Otkriće uskoro šta se sve to tačno desilo.
"Kada dođe vreme za to, portugalskom narodu ću reći istinu o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju, kojoj sam uvek davao sve od sebe. Sada je vreme da poželim sreću Portugaliji i mojim saigračima", rekao je Kristijano.
Ostaje da se vidi samo šta je bio konkretan razlog osim toga što nije igrao i što ga je naljutila konferencija, pa da kaže javno istinu koju je najavio u ovom obraćanju.
Podsećamo, razvoj događaja bio je sledeći – Žorž Žezus ga je vratio na spisak za utakmice Lige nacija, prvu je odigrao protiv Velsa, da bi na sledećoj ostao na klupi i presedeo meč posle 6.678 dana. Po dolasku u Dansku, odbio je da trenira, zbog čega je morao predsednik saveza da dođe i reši problem. Selektor Portugalije je maltene celu konferenciju za medije posvetio njemu - iako je rekao da će odgovoriti na samo dva pitanja - gde je naglasio manje-više da je on gazda.
Odmah posle toga, Ronaldo je napustio reprezentaciju.