Oglasio se Ronaldo: Kada dođe vreme, narod će saznati istinu

Prekipelo je Kristijanu Ronaldu posle konferencije za medije Žorža Žezusa, kada mu je i definitivno bilo jasno da nije (više) iznad reprezentacije i selektora, zbog čega je odlučio da napusti kamp nacionalne selekcije. Iako je odlučio letos da više neće igrati za Portugaliju i da je njegova reprezentativna karijera završena posle Svetskog prvenstva, odlučio je da se vrati za mečeve Lige nacije i bolje da nije. Ništa mu dobro nije donelo to što je opet došao na okupljanje reprezentacije, ni njemu, ni selektoru, ni saigračima...

Posle pomenute konferencije za medije i treninga na Parkenu, crni kombi Fudbalskog saveza došao je po Kristijana Ronalda, odvezao ga sa stadiona u Kopenhagenu i to bi bilo to što se tiče njegove reprezentativne karijere. Posle ovoga, teško da će se vraćati.