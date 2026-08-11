Uživali smo, šteta što nema još! Golčine, 999, ma sve... Bode prolio krv u produžetku za prolaz

Prva utakmica bila je pravi fudbalski spektakl. Za sve fudbalske sladokusce bilo je najbolje moguće uživanje, za sve romantike i one koje vole otvoreni fudbal, da se trči non stop, da se šutira, da se tresu mreže, da se ne staje. Šest golova ukupno na obe strane, po tri u obe mreže i na ravne časti je na kraju sve podeljeno, posle čega je bilo jasno da će se sve rešavati u Norveškoj na veštačkoj travi. Isto se igralo i u revanšu, sa spuštenim gardovima i da puca na sve strane. Nije bilo pogodaka kao u prvom meču, što je pravo čudo jer je na poluvremenu bila po nula na obe strane, a moglo je da ih bude. Ne da je moglo, nego je baš nerealno kako nije bilo golova.

Bode je bio daleko bolji i propuštao je dosta prilika. Pogodili su prečku domaći igrači, bilo je i dobrih odbrana gostujućeg golmana, poništen im je i gol zbog metarskog ofsajda... Svega je bilo. Imao je i Promis na drugoj strani vrhunsku šansu, kada je izašao jedan na jedan sa golmanom i gađao u grudi direktno Haikinu, koji se isto istakao u prvom delu igre. Pucalo je na sve strane u Norveškoj, bilo je uživanje gledati i ovo poluvremenu, samo je nedostajalo da neko pošalje loptu iza leđa golmana i da se kruniše sve što se dešavalo.

To se desilo iz prve prave akcije u drugom poluvremenu. Jans Piter Hauge dao je vrhunski gol onomad protiv Mančester sitija, kada je zakucao loptu pod/od prečku, a sada se isto to desilo, samo je on bio asistent. Vrhunsku asistenciju je imao za Olea Blomberga, koji se namestio i poslao raketu u 51. minutu od prečku u mrežu za vođstvo Bodea. Moglo je vođstvo i da se duplira, propustio je norveški vicešampion zlatne prilike, a kako to obično biva u fudbalu – sledi kazna. U 62. minutu, fenomenalan gol je dao Giljerme Smit. Ofanzivac je sa leve strane skrenuo bez migavca na ivicu šesnaesterca na unutra i vrhunski udarcem pogodio same rašlje za izjednačenje.