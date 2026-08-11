Uživali smo, šteta što nema još! Golčine, 999, ma sve... Bode prolio krv u produžetku za prolaz
Vreme čitanja: 5min | uto. 11.08.26. | 20:41
Norveški vicešampion ide dalje, Belgijanci se dobro borili - dvomeč za divljenje
Mogli su da odigraju još jednu utakmicu, da još malo uživamo. Da gledamo turbo fudbal, bez garda, bez bedema, bunkera i niskih blokova. Igrali su 'old skul', onaj fudbal za kojim mnogi pate i hvala im. Bilo je sjajnih 210 minuta, šteta što nije trajalo duže. Na kraju, Bode Glimt ide u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona jer se tamo kod njih jednostavno ne može protiv takve sile. Ljudi su imali 999 pokušanih dodavanja (887 uspešnih) za regularni deo i produžetak! Neverovatna brojka, statistički podatak za divljenje.
Prošlosezonski evropski hit je posle 3:3 u prvom meču, slavio u drugom 3:2 posle produžetka i prošao dalje, zasluženo. Sada čekaju ko će proći iz revanš meča Neca i Olimpijakosa, pa da odmere snage sa njima u borbi za elitno takmičenje. Imaju Ligu Evrope u džepu, za sada. Ako bude upola dobar dvomeč kao ovaj, uživaće se opet.
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Prva utakmica bila je pravi fudbalski spektakl. Za sve fudbalske sladokusce bilo je najbolje moguće uživanje, za sve romantike i one koje vole otvoreni fudbal, da se trči non stop, da se šutira, da se tresu mreže, da se ne staje. Šest golova ukupno na obe strane, po tri u obe mreže i na ravne časti je na kraju sve podeljeno, posle čega je bilo jasno da će se sve rešavati u Norveškoj na veštačkoj travi. Isto se igralo i u revanšu, sa spuštenim gardovima i da puca na sve strane. Nije bilo pogodaka kao u prvom meču, što je pravo čudo jer je na poluvremenu bila po nula na obe strane, a moglo je da ih bude. Ne da je moglo, nego je baš nerealno kako nije bilo golova.
Bode je bio daleko bolji i propuštao je dosta prilika. Pogodili su prečku domaći igrači, bilo je i dobrih odbrana gostujućeg golmana, poništen im je i gol zbog metarskog ofsajda... Svega je bilo. Imao je i Promis na drugoj strani vrhunsku šansu, kada je izašao jedan na jedan sa golmanom i gađao u grudi direktno Haikinu, koji se isto istakao u prvom delu igre. Pucalo je na sve strane u Norveškoj, bilo je uživanje gledati i ovo poluvremenu, samo je nedostajalo da neko pošalje loptu iza leđa golmana i da se kruniše sve što se dešavalo.
To se desilo iz prve prave akcije u drugom poluvremenu. Jans Piter Hauge dao je vrhunski gol onomad protiv Mančester sitija, kada je zakucao loptu pod/od prečku, a sada se isto to desilo, samo je on bio asistent. Vrhunsku asistenciju je imao za Olea Blomberga, koji se namestio i poslao raketu u 51. minutu od prečku u mrežu za vođstvo Bodea. Moglo je vođstvo i da se duplira, propustio je norveški vicešampion zlatne prilike, a kako to obično biva u fudbalu – sledi kazna. U 62. minutu, fenomenalan gol je dao Giljerme Smit. Ofanzivac je sa leve strane skrenuo bez migavca na ivicu šesnaesterca na unutra i vrhunski udarcem pogodio same rašlje za izjednačenje.
Nema spuštanja noge sa gasa u Bodeu, čak i kada je nezgodna situacija. Imali su gosti dve dobre šanse, ništa konkretno, a kada je na drugoj strani bilo ozbiljno, pao je novi gol. Stigao je centaršut sa desne strane - gledala se lopta u prostor i eventualni ofsajd posle, ali su iz VAR sobe rekli da je sve čisto - golman je odbranio jedan zicer, ali nije mogao drugi. Posle odbitka i karambola, Helmersen - koji je ušao šest minuta ranije - gurnuo je loptu do Haugea i ofanzivni vezista sa dva metra smešta loptu u gol u 76. minutu za novo vođstvo.
Gosti su napadali i napadali u završnih petnaestak minuta i to im se isplatilo. U 88. minutu još jedan fantastičan gol belgijskog tima. Fuseini je sa desne strane ušao na unutra, isto kao Smit kod prvog gola i levom nogom je smestio u gornji levi ugao za izjednačenje. Delovalo je da je igrao rukom, gledalo se i u VAR sobi, ali nikom ništa. Gol je priznat i nastao je blagi muk na stadionu. Dve fantastične odbrane imao je gostujući golman u 90. minutu da sačuva ekipu do produžetka, mada su ostali sa igračem manje kada je Van de Pere dobio drugi žuti i crveni karton u poslednjim trenucima regularnog dela zbog oštrog starta.
Nestvarni Čambare je skidao u produžetku sve živo, zicere, udarce sa daljine, krotio slobodnjake, pa bio je prava sila na golu belgijske ekipe. Međutim, nije ni on svemoguć. Ne protiv ovakvog protivnika. Kiša je krenula da lije na početku produžetka toliko da je moglo da se pretvori u vaterpolo meč, ali to nije bio nikakav problem za Bode da nastavi da veze, da napada, da dominira, da gazi. Samo je nedostajalo da završi još jedna lopta u mreži i završila je. I to na kakav način.
Posle tolikog pritiska, konačno je poklekao Union u 117. minutu, kada je krvavi Helmersen bio strelac, ne svojom voljom. Centaršut, odbrane, čišćenja, odbijene lopte i na kraju neverovatan gol. Sila je hteo da izbije sa gol linije loptu napred i pogodio Helmersena u nos, pa se ona odbila u gol i poslala Bode u plej-of. Krvav je završio igrač norveške ekipe, mada je bol i krv zamenila sreća. Zasluženo!
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Kairat - Levski 0:1 (0:1) - prvi meč 0:1
/Reinaldo 13/
Bode Glimt - Union Sel Žiloaz 3:2 posle produžetaka (2:2, 0:0) - prvi meč 3:3
/Blomberg 51, Hauge 76, Helmersen 117 - Smit 61, Huseini 88/
Sabah - Orhus 4:0 (0:0) - prvi meč 1:2
/Simić 59, Solvet 67, Mikels 79. Severina 89/
Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb 1:2 (0:2) - prvi meč 0:5
NEC - Olimpijakos 2:1 posle produžetaka (1:1, 0:0) - prvi meč 0:0
/Linsen 70, Mor 95 - El Kabi 46/
Slovan Bratislava - Mjelbi 2:0 (0:0) - prvi meč 2:1
/Kamara 47, Jiradžang 78/
Celje - Ararat 2:0 (0:0) - prvi meč 1:2
/Dukuli 83, Verbič 85/
Šturm - Fenerbahče 0:1 (0:0) - prvi meč 0:2
/Taliska pen 66/
Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa 0:2 (0:0) - prvi meč 0:1
/Zlatanović 61, Ist 79/
Lion - Sparta Prag 3:0 (1:0) - prvi meč 1:2
/Nuama 20, Mejtland Najls 66, Morton 72/