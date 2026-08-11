Evrope više nema, ali top pojačanja se i dalje nižu: Vojvodina ozvaničila Mašovića

Sjajni štoper se vraća u srpski fudbal nakon devet godina, pošto je tada iz Čukaričkog otišao u Klub Briž, a kasnije je nastupao u slovačkom Trenčinu i danskom Horsensu, te je 2020. ostvario transfer karijere u Bohum.

U međuvremenu, Mašović je postao i reprezentativac Srbije, za koju je debitovao 2022. godine i do sada je upisao pet nastupa za Orlove. Uz Rosića, Petrovića, Ranđelovića, Mitrovića, Zukića, Vidosavljevića, to je sada već ozbiljan ‘rezervoar’ fudbalera koji su na ivici reprezentativnog spiska.

Ovim je Vojvodina popunila poziciju na kojoj je ozbiljno šrkipalo, gde su dosta problematični bili nastupi Siniše Tanjge, a neretko su je prinudno popunjavali fudbaleri sa drugih pozicija, kada neko iz standardnog tandema Crnomarković-Suč nije mogao da nastupi. Sada je tu i treća, izuzetno jaka karika za borbu za visok plasman u oba domaća takmičenja.